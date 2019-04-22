نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند وملخص لأهم أحداث المباراة

الاتحاد ولوكوموتيف،في الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا تعادل نادي الاتحاد السعودي مع مضيفه نادي لوكوموتيف طشقند في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوكوموتيف، المضيف كان الأخطر في الدقائق العشر الأولى واستحوذ على الكرة بنسبة بلغت سبعين في المائة، لكن الاتحاد استطاع أن يتقدم في النتيجة في أول هجمة له على مرمى لوكوموتيف، عن طريق المهاجم ماريانو.

تواصل ضغط لوكوموتيف على مرمى الاتحاد حيث كان قادرا على التعديل في عدة مناسبات، وفي الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول عادل عبدو خوليقوف النتيجة للوكوموتيف طشقند، وأهدر فهد المولد فرصة الهدف الثاني للاتحاد بعدما بالحارس الذي صد الكرة بطريقة رائعة، وقد استمر ضغط لوكموتيف إلى حين إنتهاء الشوط الأول من المباراة، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني من المباراة دخل نادي الاتحاد المباراة بقوة لكن فشل في التقدم في النتيجة في ظل الأداء الدفاعي الممتاز الذي يقوم به نادي لوكوموتيف، وفي الدقيقة الخامسة والسبعين تم طرد لاعب لوكوموتيف توختاخوجايف، نقص عدد لم ينجح الاتحاد في استغلاله لينتهي اللقاء بين لوكوموتيف والاتحاد بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

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وبهذه النتيجة بقي الاتحاد في المركز الأول في مجموعته بسبع نقاط وارتقى لوكوموتيف طشقند إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط مع تبقي جولتين فقط على نهاية دوري المجموعات.

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