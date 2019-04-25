لحظة بلظة أحداث مباراة الاهلي و المصري اليوم 25 ابريل 2019 تقدم الشياطين الحمر بهدف

بعد قليل تقام مباراة في الجولة ال 19 المؤجلة بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي ، والجدير بالذكر أن ترتيب الاهلي في المركز الثالث والمصري يشغل المركز الرابع بفارق 12 نقطة حيث يملك النادي الاهلي 58 نقطة بإجمالي 26 مباراة بينما يملك المصري 46 نقطة بإجمالي عدد لعب 28 مباراة بفارق عن المركز الأول والذي يحتله فريق بيراميدز يساوي 17 نقطة بينما يفصل النادي الاهلي خمسة نقاط فقط عن المركز الأول .

نتيجة أحداث الشوط الثاني :

إنتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف للاعب صالح جمعة مقابل لاشئ للمصري ، والجدير بالذكر أن فوز الاهلي في هذة المباراة يجعله في المركز الثاني برصيد 61 نقطة في حين أن الزمالك سيشغل المركز الثالث برصيد 60 نقطة .

نتيجة أحداث الشوط الأول من المباراة :

نتبابع مع حضراتكم أحداث المباراة دقيقة بدقيقة .

إنتهاء أحداث الشوط الأول .

إحتساب دقيقة واحده كوقت بدل ضائع .

الدقيقة 37 إنذار على اللاعب أيمن أشرف .

الدقيقة 33 تبديل أول للنادي المصري .

الدقيقة 31 هدف للنادي الاهلي بواسطة اللاعب صالح جمعة .

الدقيقة 24 تنفيذ الخطأ وعرضية نفذها اللاعب علي معلول تصل الى حمدي فتحي قام بمتابعتها بتسديدة طائرة ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 22 خطأ من جانب اللاعب إيزي إيميكا لصالح اللاعب حمدي فتحي .

الدقيقة 21 فرصة ضائعة من خطأ لاعب المصري أثناء إرجاعة للكرة برأسه كادت أن تدخل لولا مهارة الحارس أحمد مسعود الذي إستخدم قدمه اليمنى في إخراج الكرة .

الدقيقة 18 خطأ لصالح اللاعب ياسر ابراهيم .

ربع ساعة أولى مرت بدون أهداف .

تفاصيل الفرصة : تمريرة والاخرىبين باسم علي وصالح جمعة تصل الى باسم علي يقوم بلعب عرضية ضعيفة تصل الى حارس المرمى .

الدقيقة 12 فرصة خطيرة يضيعها اللاعب باسم علي .

الدقيقة 9 خطأ للنادي المصري .

الدقيقة 5 محاولة من جيرالدو للمرور على الجانب الأيمن ولكن بائت بالفشل .

الدقيقة 2 عرضية من علي معلول في يد أحمد مسعود حارس النادي المصري.

إنطلاق أحداث الشوط الأول .

تشكيلة فريق الاهلي :

يأتي في حراسة المرمى الحارس علي لطفي ، كما يأتي في قلب الدفاع كلا من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ، ويلعب على الأطراف كلا من باسم علي وعلي معلول كظهيرين ، ويأتي في وسط الملعب كلا من احمد فتحي وحمدي فتحي ، أما خط الهجوم فيشغله كلا من جيرالدو و صالح جمعة و أجاي ، ويأتي كمهاجم صريح اللاعب المغربي وليد ازارو .

تشكيل فريق المصري :

يأتي في حراسة المرمى الحارس أحمد مسعود ، كما يأتي في قلب الدفاع كلا من اسلام أبو سليمة و محمد شريف ، ويلعب على الأطراف كلا من كريم العراقي و عمرو كمال كظهيرين ، ويأتي في وسط الملعب كلا من ايزي وفريد شوقي ، أما خط الهجوم فيشغله كلا من محمد جابر و سانبوري و إسلام عيسى ، ويأتي كمهاجم صريح اللاعب النيجيري اموتو .

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