لحظة بلحظة متابعة أحداث مباراة الاهلي وبيراميدز الدوري المصري:الشياطين الحمر تتأخر بهدف

تقام بعد قليل مباراة هامة بين فريقي الاهلي وبيراميدز على ملعب بترو سبورت ، حيث أنها المباراة التي تحسم ترتيب الدوري المصري حتى اللحظة الحالية حيث يملك النادي الاهلي 58 نقطة ويقع في المركز الثاني في الدوري المصري بينما يملك نادي الزمالك 60 نقطة ويقع في المركز الاول بعد الفوز علي النادي الاسماعيلي اليوم ، الجدير بالذكر ان النادي الاهلي في حالة فوزة بالمباراة سيرجع الى المركز الاول مرة اخرى .

نتيجة الشوط الثاني من مباراة الاهلي وبيراميدز :

الدقيقة 54 رأسية ضعيفة من وليد ازارو .

الدقيقة 53 خطأ لصالح النادي الاهلي على حدود ال18 .

الدقيقة 52 خطأ للنادي الاهلي في وسط الملعب على اللاعب ناصر منسي .

الدقيقة 51 محاولة خطيرة عن طريق وليد ازارو ولكن فشل في السيطرة عليها لتخرج الى ضربة مرمى .

الدقيقة 47 محاولة اللاعب صالح جمعة لتمريرة كرة بينية لوليد ازارو ولكن الدفاع في التصدي .

نتيجة الشوط الاول من مباراة الاهلي وبيراميدز :

إنتهاء أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الأهرام .

الدقيقة 48 خطأ على اللاعب صالح جمعة .

الدقيقة 47 عرضية خطيرة من علي معلول يهدرها اللاعب جيرالدو .

إحتساب 5 دقائق وقت بدل ضائع .

الدقيقة 43 تبديل أول للنادي الاهلي بخروج حسام عاشور ودخول حمدي فتحي .

4 قدائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول وتقدم بيراميدز بهدف مقابل لاشئ .

الدقيقة 39 عرضية خطيرة من حسين الشحات ولكن الى خارج الملعب .

محاولة النادي الاهلي لتسجيل هدف التعادل .

الدقيقة 36 النتيجة حتى الان هدف لنادي بيراميدز مقابل لاشئ للنادي الاهلي .

الدقيقة 35 ركنية للنادي الاهلي .

الدقيقة 34 ركنية للنادي الاهلي .

الدقيقة 32 عرضية خطيرة من حسين الشحات يكملها وليد ازارو برأسية من وليد ازارو ولكن احمد الشناوي يقوم بالتصدي لها .

الدقيقة 28 سقوط اللاعب ناصر منسي لاعب بيراميدز مصابا على ارضية الملعب .

الدقيقة 27 عرضية من وليد ازارو ولكن يستقبلها الدفاع .

الدقيقة 25 عرضية من احمد فتحي ولكن يخرجها الدفاع .

الدقيقة 23 كارت اصفر للاعب جيرالدو بسبب الإعتراض على الحكم

الدقيقة 23 مطالبة بضربة جزاء من اللاعب جيرالدو .

الدقيقة 22 عرضية من جيرالدو وتسديدة رأسيه ضعيفة من عمرو السولية في يد حارس المرمى .

الدقيقة 19 فرصة خطيرة ضائعة من اللاعب كينو بجوار القائم الايسر .

تفوق ملحوظ لنادي بيراميدز .

ربع ساعة اولي مرت والنتيجة حتى الان هدف لنادي بيراميدز مقابل لاشئ للاهلي .

الدقيقة 17 انفراد ضائع من وليد ازارو .

الدقيقة 14 هدف من اللاعب كينو في مرمى النادي الاهلي .

الدقيقة 13 تمرمية أمامية من عبدالله السعيد ولكن الحكم يرفع راية التسلل .

الدقيقة 12 تسديدة من جاليردو بكعب قدمة ولكن ضعيفة يتصدي لها الحارس احمد الشناوي .

الدقيقة 11 تسديدة قوية من كينو ولكن تصطدم في الدفاع .

الدقيقة 10 تسديدة من ناصر منسي ولكن تصطدم في قدم أيمن اشرف .

الدقيقة 8 إنطلاقة من صالح جمعة في منطقة ال 18 ولكن اللاعب عمر المدني يتمكن من قطع الكرة منه .

الدقيقة 6 خطأ على النادي الاهلي وكارت أصفر لاحمد فتحي .

الدقيقة 4 عرضية من النادي الاهلي الى حسين الشحات ولكن أطول من اللازم .

الدقيقة 3 خطأ علي النادي الاهلي ينفذ الى خارج الملعب .

انطلاق أحداث المباراة .

تشكيلة النادي الاهلي :

يلعب النادي الاهلي بحارسه المميز محمد الشناوي في حراسة المرمي ، ويأتي في قلب الدفاع كلا من أيمن اشرف وياسر ابراهيم ، كما يأتي في الجانب الايمن اللاعب احمد فتحي كظهير أيمن واللاعب التونسي علي معلول كظهير أيسر ، ويأتي في وسط الملعب كلا من السولية وحسام عاشور وجيرالدو وصالح جمعة وحسين الشحات ، ويأتي كقلب هجوم وليد ازارو .

تشكيلة فريق نادي بيراميدز :

يأتي في حراسة المرمى اللاعب احمد الشناوي ، ويأتي في قلب الدفاع كلا من رجب بكار وعمر المدني ، ويأتي كظهير أيمن اللاعب عمر جابر ويأتي كظهير ايسر اللاعب احمد ايمن منصور ، ويأتي في وسط الملعب كلا من نبيل دونجا وتراوري ومحمد فاروق وعبدالله السعيد واللاعب البرازيلي ماركوس كينو ،ويأتي كمهاجم صريح اللاعب ناصر منسي .

← إقرأ أيضاً: