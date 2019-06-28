نتيجة مباراة البرازيل اليوم ضد باراجواي بكوبا أمريكا | ركلات الترجيح تحسم اللقاء و فيرمينو كاد يُطيح بآمال السامبا

بدأت اليوم الجمعة 28 يونيو 2019 أول مُباريات الدور ربع النهائي والذي يضم كل من المنتخب البرازيلي ومنتخب فنزويلا ومنتخب الأرجنتين ومنتخب باراغواي ومنتخب أوروجواي ومنتخب بيرو ومنتخب تشيلي ومنتخب كولومبيا، ثمانية منتخبات قوية تتنافس فيما بينها للتأهل لدور الأربعة والوصول للمربع الذهب والاقتراب أكثر من تحقيق لقب كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل .

بدأت اليوم مباراة البرازيل ضد باراجواي، كبداية دور الثمانية بالبطولة، وشهد اللقاء العديد من الأحداث المثيرة، ولكن ظل العنوان أن منتخب باراجواي الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ” فابيان بالبوينا ” نجح في فرض أسلوبه الدفاعي على منتخب السامبا وقاد اللقاء إلى ضربات الجزاء الترجيحية، فكيف كانت نهاية المباراة وكيف كانت نتيجتها بعد ضربات ترجيحية لا تخلو من الإثارة والتشويق .. إليكم التفاصيل .

نتيجة مباراة البرازيل اليوم بدور الثمانية لكوبا أمريكا

بعد أن انتهت دقائق المباراة التسعين، وحسب اللوائح التي تُنظم بطولة كوبا أمريكا بدور الثمانية والتي تقضي انه في حال التعادل وانتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة، ينتقل الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية مُباشرة، دون شوطين إضافيين .

وكانت ضربات الترجيح بين البرازيل وباراجواي، مُثيرة للغاية حيث استطاع حارس مرمى البرازيل العملاق أن يتصدى لضربة الباراجواي الأولى، ويستمر الفريقين في إحراز الأهداف، حتى تأتي الضربة الأخيرة للمنتخب البرازيلي ليضيعها مهاجم البرازيل ونجم ليفربول ” روبرتو فيرمينو “ بطريقة غريبة لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس، وهنا ينتقل الوضع إلى نقطة الصفر ويُعطي ” فيرمينو ” قُبلة الحياة للباراجواي وكاد أن يُطيح بآمال السامبا .

ثم تحدث المفاجئة، ويُضيع لاعب باراجواي الكرة بنفس طريقة فيرمينو لينجح منتخب السامبا بعدها من إحراز الركلة التالية وتنتهي المباراة بفوز البرازيل بنتيجة أربع ركلات ترجيح إلى ثلاثة .

وبذلك يتأهل منتخب البرازيل للمربع الذهبي، وينتظر مُلاقاة الفائز من المباراة الهامة بين منتخب الأرجنتين وفنزويلا وتستطيع معرفة موعدها بتوقيت مصر والسعودية من هنا .. ويتطلع الجميع إلى أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في تجاوز فنزويلا رغم مخاوف مُحبي التانجو من خروج مُحتمل لأصدقاء ميسي من بطولة كوبا أمريكا على يد فنزويلا نظراً لأداء اللأرجنتين المُخيب فعلياً للآمال، ليلتقي بعد تجاوز فنزويلا إن استطاع بالمنتخب البرازيلي في دربي منتخبات الأرض بالدور قبل النهائي من كوبا أمريكا .