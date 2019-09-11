نتيجة مباراة البرازيل اليوم ضد بيرو فوز البيروفى علي السليساو بهدف نظيف

تمكن منتخب البيرو اليوم من تحقيق فوز في الدقيقة الـ 85 علي حساب منتخب البرزيل في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء في مباراة ودية شهدت أداء قوي من جانب المنتخب البيروفي الذي تمكن في تحقيق الأنتصار في الوقت الأخير من عمر المباراة بهدف سجلة لويس أبرام في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.







ليسقط منتخب السيلساو في فخ الخسارة أمام منتخب بيرو خاصة بعد أنتصاراتة الأخيرة التي وصلت الي فوزة في 17 لقاء عقب بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في دولة روسيا، ليخسر للمرة الأولي له بعد هذا التاريخ.

نتيجة مباراة البرازيل وبيرو الودية اليوم







أنتهت بفوز منتخب بيرو علي منتخب السيلساو “البرازيل” بنتيجة 1-0 عن طريق لاعب المنتخب البروفي لويس أبرام في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة.

وشهدت مباراة اليوم لمنتخب البرازيل ضد منتخب بيرور عدد من الغيابات الهامة ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب السليساو يأتي علي رأسهم نجم المنتخب الأول نيمار والمدافع الأيمن داني ألفس وتياجو سيلفا، الذي فضل المدير الفني لمنتخب البرازيل أراحتهم خلال مباراة اليوم نظرآ لكونها ودية.







وحاول المدير الفني لمنتخب السيلساو أنهاء المباراة لصاحلة بعدد من التغيرات في التشكلية بنزول نيمار وفينيسيوس ولوكاس باكيتا وهنريكي، ولكن لم يتمكن اللاعبين من إضافة الجديد الي أداء المنتخب البرازيلي.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد منتخب بيرو







حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : فاجنر – ماركينيوس – ميليتاو – أليكس ساندرو.







خط الوسط : الان – كاسيميرو – كوتينهو – نيريس.

خط الهجوم : ريتشارلسون – روبرتو فيرمينيو.

تشكيلة منتخب بيرو ضد منتخب البرازيل

حراسة المرمي : بيدرو جاليسي.

خط الدفاع : أدفينكولا – كارلوس زامبراتو – لويس أبرام – ميغيل تراوكو.

خط الوسط : جبريل كوستا – بيدرو أكوينو – ريناتو تاييا – يوشيمار يوتون – إديسون فلوريس.

خط الهجوم : راؤول رويدياز

الجدير بالذكر ان منتخب بيرو لم يتمكن من الفوز علي منتخب البرازيل سوي في خمسة مباريات فقط من 46 مباراة جمعت بين المنتخبين في جميع البطولات.