نتعرف سوياً من خلال تلك المقالة على نتيجة مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أقيمت في بلاد السامبا في الفترة مابين 21 يونيو إلى 7 يوليو، صاحبة الأرض البرازيل استطاع الصعود إلى النهائي بعد تخطيها دور المجموعات حيث كانت في المجموعة الأولى بجوار بيرو وبوليفيا فنزويلا بعدما استطاع جميع 7 نقاط، أما في دور ربع النهائي أقصت البرازيل منتخب باراغواي بصعوبة بركلات الترجيح 4-3، وتصعد لنصف النهائي لتواجهة الأرجنتين وتقسيها هي الأخرى بنتيجة هدفين دون رد.

على الجانب الأخر منتخب بيرو صعب من المجموعة الأولى أيضاً كأفضل ثالث في الثلاث مجموعات وأيستطاع البيرو الذي يعتبر الكثير الحصان الأسود في البطولة من تخطي، أوروغواي في دور ربع النهائي بركلات الترجيح 5-4، وفي لقاء نصف النهائي أقسى البيرو منتخب تشيلي بفوز عريض بثلاثية نظيفة ليخرج صاحب اللقب العام الماضي على يد منتخب بيرو المميز.

مباراة البرازيل وبيرو شهدت ندية كبيرة بين الفريقين بدأت المباراة بتسجيل المنتخب البرازيلي لهدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق إيفرتون سواريس، ولكن يأبى منتخب البيرو الخروج من الشوط الأول بدون التعادل، وبالفعل تحقق له المراد حيث سجل اللاعب باولو غيربرو هدف التعادل للبيرو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، ولكن البرازيل تعند هي الأخرى وتصر على الخروج من الشوط الأول إلا وهي متقدمة وتمكن خيسوس من التقدم للبرازيل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وطرد خيسوس في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب بيرو لتكمل البرازيل العشرين دقيقة الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة يحسم ريتشارلسون اللقب التاسع للبرازيل في تاريخها في كوبا أمريكا،وانتهت نتيجة البرازيل ضد بيرو بذلك ثلاث أهداف مقابل هدف.