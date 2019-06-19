نتيجة مباراة البرازيل ضد فنزويلا كوبا أمريكا 2019 | شامل مُلخص اللقاء والفار يحرم السامبا من الفوز

مباراة البرازيل وفنزويلا، أحد اللقاءات التي كانت مُنتظرة من قبل جماهير الكرة بأمريكا الجنوبية لما يُمثله دائماً لقاء الفريقين من نِدية أثبتها تاريخ اللقاءات الكروية بينهما وان كانت كِفة النتائج تميل وبشدة لصالح البرازيل، إلا أنه دائماً يُقدم الفريق الفنزويلي أفضل ما لديه عندما يُلاقي السيليساو .

وشهد لقاء البرازيل الأول ببطولة كوبا أمريكا تفوقاً كبيراً على منتخب بوليفيا الضعيف قليل الخبرة بفوز عريض بثلاثة أهداف نظيفة رغم غياب نجم البرازيل الأول نيمار، أما منتخب فنزويلا فلقد اصطدم في أولى مبارياته ببطولة كوبا أمريكا بنتيجة التعادل السلبي ضد بيرو، وكان اللقاء بين الفريقين صعب وربما نظراً لتقارب المستوى، واليوم يلتقي منتخبي البرازيل وفنزويلا في ثاني لقاءات الفريقين بكوبا أمريكا، وفي جعبة البرازيل ثلاث نقاط من فوزها على بوليفيا، أما فنزويلا فتملك نقطة وحيدة من تعادل ضد بيرو .. فهيا بنا نتعرف على تفاصيل ونتيجة مباراة اليوم البرازيل ضد فنزويلا ببطولة كوبا أمريكا 2019 .

نتيجة مباراة البرازيل ضد فنزويلا

حيث التقى المنتخب البرازيلي بالجولة الثانية من المجموعة الأولي ضد فنزويلا على ملعب ” أرينا فونتي نوفا ” وبدأ الشوط الأول من المباراة بهجوم برازيلي ودفاع فنزويلي منظم للغاية، ومّثل منتخب فنزويلا على مرمى منتخب البرازيل خطورة حقيقية عن طريق الكرات العرضية والهجمات المرتدة، رغم الضغط البرازيلي المستمر،وفي الدقائق الخمس الأخيرة ألغى الحكم هدف للمنتخب البرازيلي بداعي المخالفة لصالح قلب دفاع فنزويلا وسط ضغط هجومي برازيلي يقابله هجمات مرتدة سريعة لفنزويلا وسط شوط أول مُثير بحق .. لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية صفر إلى صفر .

ثم يبدأ الشوط الثاني من مباراة البرازيل وفنزويلا، وكنظيره الشوط الأول يبدأ بتنظيم فنزويلي بالدفاع ومحاولات برازيلية لاختراق حصون فنزويلا الدفاعية الحصينة، ويستمر الهجوم البرازيلي ولكن التنظيم الدفاعي لفنزويلا كان أكثر من مُحكم، وفي الدقيقة 77 يُنفذ المنتخب البرازيلي هجمة في عمق الدفاع الفنزويلي ليحبطها الدفاع الفنزويلي وسط مطالب من قبل لاعبي البرازيل بضربة جزاء لم يحتسبها الحكم .

ثم يبدو اليأس على لاعبي البرازيل من تحقيق أي فوز على هذا الدفاع الفنزويلي الذي أرهق خط وسط وهجوم البرازيل، ولكن تأتي عدالة السماء بعد ضغط طويل بهدف التحدي للدفاع الفنزويلي لمهاجم البرازيل فيليب كوتينيو .. ولكن وما أدراك ما لكن يُلغي الحكم الشيلي الهدف لمنتخب البرازيل دون أي مبرر ووسط ذهول الجميع بتقنية الفار وللغرابة هذا هو الهدف الثاني للبرازيل بالمباراة الذي يتم إلغاءه من قبل حكم اللقاء الشيلي .

ثم تنتهي المباراة التي جمعت كل من البرازيل على أرضها ووسط جمهورها بكوبا أمريكا 2019 ضد فنزويلا الذي أثبت ندية وتنظيم قويين أمام السامبا بنتيجة التعادل بين الفريقين، وبذلك يصل رصيد منتخب البرازيل إلى 4 نقاط من فوز على بوليفيا وتعادل مع فنزويلا، ويصل رصيد المنتخب الفنزويلي لنقطتين بتعادله مع البرازيل بنتيجة سلبية .