نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.. فوز وصعود بصعوبة للسامبا

في مباراة صعبة على أصحاب الأرض وأمام انظار نيمار تمكن المنتخب البرازيلي من الإطاحة بمنتخب باراجواي العنيد، بعدما احتكم الفريقين إلى ركلات المعاناة الترجيحية، السامبا لم يستطيعوا ترجمة استحواذها الواضح طيلة اللقاء إلى أهداف، بالإضافة لعدم استغلالهم للنقص العددي في صفوف باراجواي الذي طرد منها اللاعب بالبوينا في الدقيقة 58 وانتهى الوقت الأصلي من مباراة البرازيل ضد باراجواي بالتعادل السلبي.

وحسمت ركلات الجزاء مباراة البرازيل وباراجواي في مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، الركلة الأولى لباراجواي أهدرها اللاعب جوميز، بينما في الركلة الأولى للبرازيل تمكن ويليان نجم تشيلسي من تحويل الكرة في الشباك، وعدل ألميرون النتيجة لباراجواي، وأحرز ماركينيوس هدف التقدم للبرازيل لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الركلة الثالثة لكلا الفريقين أحرزا حيث سجل فالديز، وكوتينيو للبرازيل، أما الركلة الرابعة فقد سجلت ارغواي عن طريق روخاس، واهدرت فرمينيو نجم ليفربول للبرازيل لتصبح النتيجة 3-3 وتتعادل الكفتان من جديد، وفي أخر ركلة يهدر ديرليس لباراجواي، ويحز ركلة النصر للسامبا خسيوس لتصعد البرازيل لدور نصف النهائي من كوبا أمريكا 2019، المقامة في أراضي السامبا.

وحجز البرازيل بهذا الفوز مقعداً في دور النصف نهائي، حيث من المتوقع أن تواجهة الفائز من لقاء تشيلي وكولومبيا الذي سوف يقام يوم غداً السبت في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.