نتيجة مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019

خطف نهائي دوري الأمم الأوروبية أنظار متابعي كرة القدم على مستوى العالم وهكذا تكون النهائيات الكبيرة للساحرة المستديرة، واستضاف ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية نهائي الخبرة والشباب بين منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ومنتخب هولندا بقيادة فان دايك والشباب الصغير الذي أعاد هولندا من جديد إلى النهائيات والمباريات الكبيرة.

تشكيلة الفريقين

جاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالى:

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: سيميدو ، فونتى ، دياز ، جوريرو

الوسط: دانيلو ، ويليام ، برونو فرنانديز

الهجوم: بيرناردو سيلفا ، جويديس ، رونالدو

فى المقابل يدخل منتخب هولندا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: دى ليخت ، فان ديك ، بليند ، دومفريس

الوسط: دى يونج ، دى روون ، فاينالدوم

الهجوم: ديباى ، بابل ، بيرجوين

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا

استطاع الفريق البرتغالي أن يخطف المباراة ويفوز بنتيجة 0/1 احرز الهدف اللاعب غونزالو غيديس في الدقيقة 60 رغم استحواذ الفريق الهولندي على مجريات المباراة والسيطرة على وسط الملعب إلا أن الخبرة استطاعت أن تحسم اللقاء والفوز باللقب بقيادة كريستيانو رونالدو الذي قدم مباراة رائعة جدا دفاعيا وهجوميا وقاد الفريق البرتغالي للفوز بلقب دوري الأمم الأوربية.

احصائيات المباراة

نعرض لكم الاحصائيات العامة في المباراة والتي لن تعبر عن الفائز باللقب وهكذا تكون النهائيات فهي تنتهي بهدف وليس بأداء واستحواذ وفرص ضائعة.