الجزائر ضد السنغال| المنتخب الجزائري بطل كأس الأمم الأفريقية 2019

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، اللقاء الذي كان من المُقرر أن يُقام اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد تأهل منتخب الجزائر للنهائي عقب الفوز على نظيره نيجيريا 2-1، بينما استطاع المنتخب السنغالي التأهل للنهائي عقب الفوز على المنتخب التونسي 1-0، جديراً بالذكر أن المنتخب الجزائري قد استطاع التأهل للنهائي حتى الآن 3 مرات المرة الأولي عام 1980 وحصل على لقب الوصيف، والثانية عام 1990 والتي فاز فيها بكأس الأمم الإفريقية، والأخيرة حالياً عام 2019، وفي إنتظار نتيجة مباراة الجزائر ضد السنغال لمعرفة من هو صاحب اللقب.

ملخص مباراة الجزائر والسنغال

استطاع منتخب الجزائر في الشوط الأول من إحراز أول أهداف اللقاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 2 من عمر اللقاء بعدما سدد كرة قوية للغاية اصطدمت بقدم ساليف ساني وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الممنتخب السنغالي، وعلى الرغم من إدراك منتخب الجزائر هدف مبكر إلا أن منتخب السنغال ضغط هجومياً مع تراجع المنتخب الجزائري والإعتماد على الهجمات المرتدة، وشهد الشوط الأول عدد من الإنفعالات من قبل المنتخب الجزائري اعتراضاً على قرارت حكم اللقاء، وفي الدقيقة 38 سدد نيانج مهاجم السنغال تسديدة قوية لتخرج أعلى عارضة المرمي في أخطر كرة للسنغال أثناء أحداث الشوط الأول، وعلى الرغم من الضغط الهجومي للسنغال إلا أن الدفاع الجزائري استطاع الصمود وانتهت نتيجة الشوط الأول 1-0 لمنتخب الجزائر.

وأثناء أحداث الشوط الثاني من اللقاء ضغط المنتخب الجزائري على نظيره السنغال في وسط الملعب من أجل خطف الكرة وإحراز هدف ثاني، وفي الدقيقة 60 هجمة للمنتخب السنغالي كادت أن تقلب كافة موازين المباراة بعد اصطدامها بيد لاعب الجزائر، واحتسبها الحكم ضربة جزاء، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو ألغي الحكم الهدف، لتظل النتيجة 1-0، وفي الدقيقة 66 أهدر المنتخب السنغالي فرصة هدف مؤكد، وفي الدقيقة 69 فرصة خطيرة من جانب المنتخب السنغالي عن طريق مبولحي ولكنها تخرج ركنية لصالح السنغال، وانتهي اللقاء 1-0 لصالج الجزائر.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

انتهت نتيجة الشوط الأول من مباراة السنغال ضد الجزائر 1-0 بعد هدف من جانب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة قوية للغاية اصطدمت بقدم مدافع السنغال وتسكن شباك السنغال مُعلنه عن أول أهداف اللقاء، وفي الشوط الثاني ألغي حكم اللقاء ضربة جزاء بعد الرجوع لتنقية الفيديو، وانتهت نتيجة مباراة الجزائر والسنغال بفوز المنتخب الجزائري 1-0 ليُتوج رسمياً بكأس الأمم الأفريقية 2019.

1-0 لمنتخب الجزائر

جديراً بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تُوج فيها المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية، المرة الأولي كانت عام 1990 والمرة الثانية عام 2019، بينما وصل منتخب الجزائر للنهائي ثلاث مرات، 1980، 1990، 2019، وحصل في عام 1980 على لقب الوصيف أثناء استضافة نيجيريا البطولة حينها.

الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا

استطاع منتخب الجزائر تخطي عقبة السنغال بعد الفوز بهدف الوحيد اللقاء عن طريق بغداد بونجاح في الشوط الأول، ليتوج بشكل رسمي لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1990، وقد ألغي حكم اللقاء ضربة الجزاء للمنتخب السنغالي بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لتنتهي نتيجة مباراة الجزائر والسنغال 1-0 لمحاربو الصحراء.