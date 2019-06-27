نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اللقاء الناري في كأس الأمم الإفريقية 2019.. فريق محرز يتفوق

يبحث العديد من عشاق كرة القدم العربية والإفريقية عن نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6-2019، والتي تحظى بمتابعة عالية جدا نظرًا لتواجد النجمين العالميين ساديو ماني ورياض محرز كل منهما مع فريقه على أرضية الملعب، ونتابع معكم متابعينا الكرام نتيجة ماتش الجزائر والسنغال في كأس أمم أفريقيا، المباراة التي انطلقت في تمام السابعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، نتيجة مباراة الجزائر.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم:

حقق فريق المنتخب الجزائري الهدف الأول بداية الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث احرز يوسف بلايلي الهدف الأول للمنتخب الجزائري في شباك منتخب السنغال، وجاء هدف يوسف بلايلي، في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية في مرمي حارس السنغال.

نتيجة مباراة الجزائر الآن

شهد الـ 45 دقيقة الاولى منن زمن المباراة بين الجزائر والسنغال، صراع كبير على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، وكذلك العديد من الالتحامات البدنية، الأمر الذي أضطر الحكم لاحتساب عدد كبير من الأخطاء في سبيل إيقاف إندفاع اللاعبين، في المواجهة المقامة في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019.

تشكيل منتخب الجزائر أمام السنغال

وأعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيل مباراة السنغال يوم وجاء كالآتي:

رايس مبولحي في حراسة المرمى.

يوسف عطال، وعيسى ماندي، وجمال بلعمري، ورامي بينسبعيني في خط الدفاع.

عدلان قديورة، وسفيان فيغولي، وإسماعيل بن ناصر في وسط الملعب.

رياض محرز، ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح في خط الهجوم.

ويسعى المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز على نظيره السنغالي لضمان صدارة المجموعة الثالثة، مما يساهم بشكل كبير في صعوده للدور ربع النهائي.

أهداف مباراة الجزائر والسنغال:

تقدم المنتخب الجزائري منتخب رياض محرز في الدقيقة 49 من زمن المباراة من خلال تصويبة قوية ليوسف بلايلي التي لم تلاقي أي تصدي لها من الحارس السنغالي بل وقف ساكنًا، بعد لعبة بدأت من رياض محرز الذي أرسل بينية في الجانب الأيمن إلى سفيان فيغولي الذي لعب عرضية أرضية لزميله القادم من الخلف ليأتي بلايلي باستلام ثم تسديد جعل الكرة تعانق الشباك.

كاد نجم نادي ليفربول ساديو ماني أن يحقق التعادل لفريق بلاده بعد انطلاقة وتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس الجزائر تصدى لها بكل قوة وترتد لتصل الى لاعب السنغال لكنه يفشل في ايداعها داخل الشباك ليضيع على السنغال فرصة التعادل