بثلاثية نظيفة.. نتيجة مباراة الجزائر وغينيا اليوم  الأحد في مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد خروج مصر من البطولة

يتابع الجمهور وعشاق الرياضة العربية مباريات كأس الأمم الأفريقية بشغف في جميع المنازل العربية، والتي جمعتهم كرة القدم، لتصبح المباريات التي يمارسها لاعبو المنتخبات العربية من أفضل المشاهد التي يمكن أن تراها على الإطلاق، لذا يحرص الجمهور على متابعة نتيجة مباراة الجزائر وغينيا اليوم التي ستقام على أرضية ستاد الدفاع الجوي، يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت مصر، والساعة الثامنة مساًء بتوقيت الجزائر، والساعة العاشرة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مباراة الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

ويعد منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات العربية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي تقام في جمهورية مصر العربية بالملاعب المصرية المختلفة، ويحاول كلًا من المنتخب الجزائري، ومنتخب غينيا الفوز بالمباراة، كما يبحث مشجعو كأس الأمم الأفريقية عن نتيجة مباراة الجزائر وغينيا بين الحين والآخر.

نتيجة مباراة الجزائر وغينيا اليوم

يواجه منتخب الجزائر المنتخب الغيني الذي ضمن التأهل بعد أن اختتمت مباريات المجموعة الثانية، وتصدر منتخب مدغشقر الترتيب برصيد 7 نقاط، وحل في المركز الثاني منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب الأفيال الوطنية الذي تأهل كثالث للمجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الأخير منتخب بوروندي بدون نقاط حيث ودع البطولة من الدور الأول.

باتت نتيجة مباراة الجزائر وغينيا من أكثر ما يشغل تفكير مشجعو كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وخاصة قبل الدقائق الأخيرة من إنطلاق المباراة، لتنتشر الكثير من التوقعات بين الجمهور لنتيجة مباراة الجزائر وغينيا.

مباراة الجزائر وغينيا في كأس الأمم الأفريقية الآن

يزداد البحث عن نتيجة مباراة الجزائر وغينيا، مع بداية انطلاق المباراة التي ينتظرها العرب من جميع انحاء العالم، وذلك إثر خروج المنتخب المصري من التنافس على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى الجانب الأخر يبحث منتخب غينيا عن تحقيق المفاجئة أمام الجزائر والوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

الجدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تستضيف كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي يشارك فيها 24 فريق من فرق القارة السمراء، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وأصبحت كل الآمال أن يكون اللقب عربيًا وذلك بعد خروج المنتخب المصري من المنافسة.

نتيجة مباراة الجزائر وغينيا الآن

انطلقت منذ قليل أحداث المباراة بين منتخب الجزائر ونظيره الغيني في موعد من أجل الوصول لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة حاليا بمصر، وذلك من أجل تحقيق البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخيه .

محاولات مستمر في الـ 15 دقيقة الاولى من عمر اللقاء وتوجد العديد من المحاولات المستمرة من منتخب الجزائر لإحراز الهدف الأول، لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة الـ 24 من عمر الشوط الاول سجل محمد يوسف البلايلي الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر في مرمى غينيا، ليتقدم الأخضر الجزائري بهدف دون رد.

الشوط الأول يقترب من نهايته وهدف البلايلي يصنع التقدم للخُضر حتى الآن، ويقترب بهم من دور الثمانية.

الشوط الأول يقترب من نهايته وهدف البلايلي يصنع التقدم للخُضر حتى الآن، ويقترب بهم من دور الثمانية. وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 56 ليهز شباك غينيا من جديد ويسجل الهدف الثاني لمنتخب الجزائر.

سجل اللاعب الجزائري أدم أوناس الهدف الثالث لفريق بلاده في الدقيقة 82 من أحداث اللقاء.