نتيجة مباراة الجزائر وغينيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

تغلب منتخب الجزائر على المنتخب الغيني بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن قدم مباراة كبيرة جداً على المستوى الفني، واستغل المنتخب الجزائري دعم الجماهير المصرية والعربية في الدرجات وذلك بعد خروج منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي بنتيجة 1/0 في الدقائق الأخيرة.

ملخص مباراة الجزائر وغينيا

قدم منتخب الجزائر لقاء كبير جداً على المستوى التكتيكي والفني واستطاع المنتخب الجزائري أن يتعلم من الدرس بعد خروج أقوى المنتخبات العربية بسيناريوهات غريبة في الأدوار الإقصائية وخروج منتخب المغرب بركلات الترجيح وخروج منتخب مصر في الدقائق الأخيرة، وكان التركيز العالي على اللاعبين منذ انطلاق صافرة الشوط الأول، واستطاع المنتخب الجزائري أن يحرز ثلاثة اهداف نظيفة، وافتتح التسجيل يوسف بلايلي في الدقيقة 24، وعزز النتيجة رياض محرز في الدقيقة 57، وينهي الاهداف آدم أوناس في الدقيقة 82 وتنتهي أحداث اللقاء بتفوق المنتخب الجزائري على المنتخب الغيني بنتيجة 0/3 ليتأهل المنتخب الجزائري للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ويصبح أكبر المرشحين للفوز باللقب بعد الأداء الكبير والخطى الثابتة للاعبين في البطولة حتى الأن.

تشكيلة الفريقين لخوض اللقاء

مباراة الجزائر القادمة

ينتظر المنتخب الجزائري الفائز من مباراة ساحل العاج ومالي غداً في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، ويقام اللقاء يوم الخميس الموافق 11/7/2019 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.