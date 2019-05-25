نتيجة مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا | الترجي ضد الوداد بقيادة الحكم المصري جهاد جريشة

بطولة دوري أبطال إفريقيا، هي بلا شك البطولة الحلم الذي تتطلع فيها الأندية الإفريقية أن تُثبت أحقيتها بتسيد القلعة السمراء كروياً، ولا شك أن لا مجال لتحقيق هذا الهدف الصعب إلا من خلال بطولة دوري الأبطال، والتي تجمع خيرة بل وأسياد القارة كروياً ولما لا وهم أبطال دوريات بلدانهم وأكبر فرقها الكروية .

وكان نصيب النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019، جامعاً بين فريقي الترجي والوداد كنهائي يُثبت أحقية أندية شمال إفريقيا بالتفوق بالعلامة الكاملة هذا الموسم، وفيما يلي ننقل إليكم مُلخص تفاصيل المباراة بين الترجي والوداد شاملاً نتيجة نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين والتي لُعبت بملعب الوداد ” الأمير مولاي عبد الله ” .

نتيجة ملخص مباراة الترجي ضد الوداد

فلقد استطاع فعلياً فريق الترجي التونسي، أن يحقق هدفاً صعب ويعود بتعادل غالي للغاية للفريق التونسي على أرض وملعب الفريق المغربي، وذلك بنتيجة هدف لهدف .

وكاد الترجي عن طريق الإيفواري كوليبالي أن يخرج متقدماً بنتيجة اللقاء، وذلك بعد أن استطاع أن يتقدم بهدف بل وينهي الشوط الأول من المباراة بتلك النتيجة .

وفي الدقيقة 79 من المباراة بالشوط الثاني، تمكن لاعب الوداد إبراهيم كومارا من أن يحقق التعادل الصعب مع الترجي، والذي أعطى فرصة أخرى للوداد في لقاء العودة بتونس، وان كان الوضع قد تعقد نوعاً ما بتلك النتيجة الايجابية للفريق التونسي .

ومن الجدير بالذكر :

أنه قد تم إلغاء هدف لصالح الوداد المغربي بالدقيقة رقم 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من قبل حكم اللقاء المصري جهاد جريشة .