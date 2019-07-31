نتيجة مباراة الريال ضد فنربخشة |5-3| اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث

الريال ضد فنربخشة في واحدة من أهم المباريات للنادي الملكي فبعد خسارته أمام توتنهام في نصف نهائي كأس أودي يلاقي الريال فريق فنربخشة التركي الذي خسر في مباراته الأخيرة بستة أهداف مقابل هدف أمام عملاق بافاريا بايرن ميونيخ.

إنطلقت المباراة على تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

الريال ضد فنربخشة ملخص الشوط الأول

دخل الفريق التركي المباراة بقوة ولم تمض سوى ست دقائق حتى تمكن غاري رودريغيز من تسجيل الهدف الأول للفريق التركي، فنربخشة كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني لولا تمركز مارسيلو في المكان المناسب.

بعد هدف فنربخشة سيطر الريال على مجريات المباراة ونجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية عشرة، واصل الريال ضغطه على خصمه لينجح بنزيما في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه، الريال كان قادرا على إضافة عدة أهداف لولا إضاعة الفرص السهلة من قبل بنزيما، عاد فنربخشة ليعادل النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين بواسطة المهاجم المغربي نبيل ضرار، واصل الفريق الملكي سيطرته لكنه فشل في التسجيل لينتهي شوط المباراة الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، يمكنكم مشاهدة:متابعة مباشرة| نتيجة مباراة ليفربول ضد ليون اليوم وسنقوم بمتابعة أهم الأحداث خلال الشوط الثاني.

في الشوط الثاني أجرى الريال مدريد التبديل الأول وكان خروج القادم الجديد هازارد ودخول لوكاس فاسكيز، ظل الريال المستحوذ على الكرة في ظل تراجع شبه كلي للفريق التركي، وفي الدقيقة الثالثة والخمسين سجل المهاجم بنزيما الهدف الثالث له ولفريقه، بعده بخمس دقائق فقط عادل أوزان توفان النتيجة لفنربخشة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ونجح ناتشو في إعادة تقدم الريال لتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والستين، مستغلا خطأ فادحا من حارس مرمى فنربخشة، أتيحت عدة فرص للريال لكن الاعبين تفننوا في إضاعتها وفي الدقيقة الثمانين سجل ماريانو دياز الهدف الخامس للريال مدريد، النتيجة بقيت كماهي إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء.