نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في الدوري المصري أوباما يسجل الثاني

في واحدة من المباريات الجماهيرية الكبرى بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يستضيف مساء اليوم ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس مباراة الزمالك والاسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك الذي يحاول العودة من جديد لصدارة جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد خسارته الماضية أمام فريق المصري بالدوري، يأمل في تحقيق الفوز على الاسماعيلي في مباراة اليوم من أجل العودة للصدارة، قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز والتي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت.

ويدخل الزمالك هذه المباراة وهو في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة فقط، ومتساوياً مع فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب، إلا أن الزمالك خاض مباراتين أقل من المباريات التي خاضها بيراميدز.

أما فريق الاسماعيلي والباحث عن المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم فيطمح في تحقيق الفوز اليوم على الزمالك، الدراويش يدخلون هذه المباراة وهم محتلون المركز السابع برصيد 37 نقطة، فالفوز على الزمالك اليوم يعني أن الفريق قد تساوى في عدد النقاط مع المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وهو ما يتمناه اليوم جماهير الدراويش.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي مساء اليوم الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من الدوري المصري لكرة القدم، على أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

وسيقوم بالتعليق على مباراة الزمالك والاسماعيلي مساء اليوم الخميس المعلق حاتم بطيشة من خلال قناة أون سبورت، كما أن المباراة ستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة نايل سبورت.

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي

بدأت قبل قليل أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين، وسنتابع معكم أهم أحداث المباراة.

واستطاع عمر السعيد الذي شارك كبيديل للمغربي خالد بوطيب أن يسجل الهدف الأول في المباراة، وهدف الزمالك الأول في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر المباراة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والاسماعيلي بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل سجله اللاعب عمر السعيد.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل ثاني أهداف الزمالك في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر المباراة.

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