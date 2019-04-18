نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي دقيقة بدقيقة مباشرة | ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتفوق في الشوط الأول ويحرز الهدف الأول عن طريق البديل عمر السعيد بعد ارتباك في دفاعات الاسماعيلي ويتمكن الزمالك من التقدم بالهدف الأول ليرتفع رصيد الزمالك الي 60 نقطة متصدرا جدول الترتيب حتي الأن وفي انتظار مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستغير من جدول الترتيب بكل تأكيد .

تشكيلة الفريقين

ترتيب الدوري المصري الأن بعد انتهاء الشوط الأول

يتصدر الزمالك جدول الترتيب مؤقتا بالفوز علي الاسماعيلي حتي الأن وبعد نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء ليشتعل الدوري المصري ويصبح أكثر اثارة في أخر الجولات .

مجريات الشوط الأول

استحوذ نادي الزمالك علي الكرة بنسبة 52 % في المباراة المتكافئة من ناحية الفرص ولكن رغبة الزمالك في الوز أكبر من الاسماعيلي البعيد عن المنافسة هذا العام والزمالك يبحث عن الفوز ليتصدر قائمة جدول الترتيب ويضغط علي الأهلي المتصدر قبل مباراة بيراميدز التي يتمني الزمالك تعطل الأحمر ليصبح في صدارة الترتيب من جديد .

مجريات الشوط الثاني

60: الاسماعيلي يضغط في هذه التوقيت لاحراز هدف تقليص الفارق ووضعية دفاعية صلبة للزمالك والاعتماد علي المرتدات .

58:ما زالت النتيجة 2/0 للزمالك وسط استحواز كبير ورغبة في تحقيق المزيد من الاهداف .

52 : مباراة أصبحت في متناول الزمالك وتفوق واضح علي أرضية الميدان .

الدقيقة 51 : تفوق زملكاوي واستحواذ علي المباراة بعد الهدف الثاني .

هدف في الدقيقة الأولي من عمر الشوط الثاني ليوسف أوباما لتصبح النتيجة 2/0 لصالح الزمالك

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