متابعة لحظية دقيقة بدقيقة | نتيجة مباراة الزمالك والمصري الأسبوع 28 الدوري المصري..بداية اللقاء

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في إطار مسابقة الدوري المصري نتابعها معكم دقيقة بدقيقة عبر موقع كلمة دوت أورج، يدخل الزمالك اللقاء ويسعي لحصد الثلاث نقاط خاصةً بعد نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ورفع الأهلي رصيد نقاطه من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة ليصبح في صدارة ترتيب الدوري المصري لحين يخوض الزمالك مباراته اليوم، صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري الشوط الأول

الدقيقة “6” فرصة خطيرة للزمالك تنتهي بتسديدة غير متقنة من زيزو لخارج الملعب.

الدقيقة “5” خطأ لصالح الزمالك بعد عرضية من أوباما انتظرها حمدي النقاز.

الدقيقة “4” خطأ لصالح الزمالك.

الدقيقة “3” نتيجة المباراة 0-0.

الدقيقة “2” تسديدة قوية من لاعب المصري إسلام عيسي من داخل منطقة الجزاء وتمر خارج الملعب.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

الدقيقة “1” محمد عادل يُطلق صافرة بداية المباراة.

نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والمصري فور بداية اللقاء، والذي من المُقرر أن يُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف وفق توقيت القاهرة، ودقائق قليلة تفصلنا عن بداية مباراة الزمالك والمصري وسوف نتابعهم معكم لحظة بلحظة.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

يحل الزمالك اليوم ضيفاً على المصري البورسعيدي في اللقاء المرتقب والهام لكل من الفريقين، وسوف تُقام المباراة على استاد الجيش بالسويس، ويُقام اللقاء اليوم الخميس في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التوقيت القنوات الناقلة المصريXالزمالك 17:30 بتوقيت مصر.

18:30 بتوقيت السعودية. أون سبورت.

النيل الرياضية.

يوم المباراة!

الزمالك 🆚 المصري

📅 11 أبريل

🕠 5:30 مساءً

🏟️ استاد الجيش الثالث، السويس

🏆 الدوري الممتاز pic.twitter.com/0Cn51b94x4 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 10, 2019

الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدور الأول انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل، ويسعي الفارس الأبيض لإستعادة الصدارة في هذا اللقاء، المصري بعد أن خاض 26 مباراة رصيده في نقاط جدول الدوري المصري 42 نقطة في المركز الرابع، بينما الزمالك في المركز الثاني بعد أن خاض 24 مباراة منذ انطلاق الدوري ليحصد 57 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام المقاصة اليوم

الجدير بالذكر أن آخر مباراة خاضها الزمالك كانت ضمن ذهاب دور ال 8 بطولة الكونفدرالية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتألق جنش في المباراة بعد تصديه لفرص عديدة من جانب حسنية أغادير، أما عن تشكيل الزمالك اليوم أمام المقاصة كالتالي:

بينما يدخل المصري أمام الزمالك اليوم وهو مُفتقد ثلاثة من أهم عناصر الفريق البورسعيدي، فريد شوقي ومصطفي سلامة نظراً لحصولهم على الإنذار الثالث، بينما محمد صالح بسبب الإصابة، كما أكد إيهاب جلال على ثقته الكاملة في باقي عناصر الفريق وتقديم مستوي يليق بمستوي المصري أمام الزمالك، ويسعي كل من الفريقين لحصد الثلاث نقاط اليوم.

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