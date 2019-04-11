نتيجة مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري أماميتشي يسجل الثاني

سيكون ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس مسرحاً لإقامة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة هامة لكلا الفريقين، وإن اختلفت الدوافع للفوز بينهما.

الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس يأمل في الفوز على المصري في مباراة اليوم من أجل العودة مجدداً لصدارة جدول الترتيب، الأبيض فقد أمس قمة الترتيب بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة بهدفين لهدف، ليرجع الزمالك للمركز الثاني، ويصبح الفارق نقطة لصالح النادي الأهلي.

أما المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال فقد نجح في العودة من جديد لمراكز المقدمة، الفريق البورسعيدي نجح في إعتلاء المركز الرابع بجدول الترتيب حتى الآن، وذلك بعد أن حصد 42 نقطة، ويريد الفريق الابتعاد بهذا المركز عن منافسيه من أجل المشاركة فيما بعد ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي خرج منها الفريق في دور نصف النهائي الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وقد تم تحديد موعد مباراة الزمالك والمصري في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لتنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وسيتم نقل مباراة الزمالك والمصري من خلال قناة أون سبورت، والتي ستقوم ببث المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة لنقل المباراة عبر قناة نايل سبورت بصوت المعلق محمد عفيفي.

تشكيل الزمالك اليوم

أما عن تشكيل الزمالك لمباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، فقد أعلن جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه الرسمي للمباراة، وتواجد كهربا في دكة البدلاء، فيما ظهر حميد أحداد في تشكيل الفريق الأبيض، ليكون تشكيل الزمالك لمباراة ليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمود جنش.

خط الدفاع : عبد الله جمعة، محمود علاء، الونش، النقاز

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، أوباما، أحمد سيد زيزو، حميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

بدأت أحداث مباراة الزمالك والمصري قبل قليل، وقد مرت خمس دقائق على صافرة البداية، والنتيجة هي التعادل السلبي.

واستطاع إسلام أبوسليمة تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الأربعين من رأسية ولا أروع، ليتقدم المصري بهدف دون مقابل.

الدقيقة السابعة والخمسون من زمن المباراة شهدت تسجيل أماميتشي الهدف الثاني للمصري من تصويبة صاروخية سكنت شباك جنش حارس الزمالك.

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