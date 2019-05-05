نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك إلى المباراة النهائية بعد التعادل السلبي 0/0 مع النجم الساحلي التونسي في ملعب سوسة لتكون النتيجة الاجمالية للمباراتين 0/1 لصالح الزمالك الذي صعد رسميا إلى المباراة النهائية بعد مباراة ماراثونية مليئة بالأحداث الكبيرة واستطاع الزمالك في النهاية الفوز بمجموع اللقاءين وتحقيق الهدف والوصول إلى المباراة النهائية.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأساسي والقوة الضاربة وسط تعليمات كبيرة بالتمركز الدفاعي الجيد في المناطق الخلفية واللعب على المرتدات الخطيرة عن طريق الجناحين محمود كهرباء وابراهيم حسن واستطاع الزمالك بغلق المساحات بشكل مميز جدا واستطاع خط الدفاع بالتحديد بقطع كل الكرات ومنع الخطورة الحقيقة عن مرمي جنش الذي خرج بالكارت الأحمر في آخر الدقائق بعد أن لمس الكرة باليد من خارج منطقة الجزاء لينال الإنذار الثاني والطرد من المباراة ليكمل المباراة في حراسة المرمي اللاعب عمر السعيد الذي لم يتم تهديد مرماه بسبب التكتل الدفاعي الكبير للزمالك الذي خرج من المباراة مرفوع الرأس وسط غضب كبير من جمهور النجم الساحلي التونسي

تشكيلة الفريقين التي خاضت المباراة

احصائيات المباراة

استحوذ النجم الساحلي على المباراة ولكن بدون تهديدات خطيرة على مرمي الزمالك الذي دافع بشكل جيد واستطاع الخروج بالتعادل السلبي ويتأهل للمباراة النهائية.

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