دقيقة بدقيقة جارية الآن | نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير لقاء عودة دور الثمانية الكونفدرالية..بداية الشوط الأول

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير نتابعها معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن التغطية المستمرة لأبرز مباريات اليوم في جميع البطولات العالمية، حيث يخوض الزمالك اليوم مباراة حاسمة ضد حسينة أغادير في إطار عودة دور الثمانية بطولة الكونفدرالية، الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في لقاء الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، على الرغم من أن حسنية أغادير كان الأقرب للتسجيل، ولولا تألق جنش ولاعبي الزمالك كاد حسنية أغادير أن يحسم اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير الشوط الأول

الدقيقة “30” ربع ساعة تفصلنا عن نهاية أحداث الشوط الأول، والنتيجة 0-0.

الدقيقة “29” عرضية غير متقنة من كهربا يخرجها دفاع حسنية أغادير.

الدقيقة “28” الزمالك يبحث عن أول أهدافه.

الدقيقة “26” الزمالك يستحوذ على الكرة بنسبة 71% مقابل 29% لحسنية أغادير.

الدقيقة “23” النتيجة جتي الآن 0-0.

الدقيقة “22” تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة لحسينة أغادير وتمر أعلى المرمي.

الدقيقة “20” البطاقة الصفراء الأولي في اللقاء من نصيب محمود علاء مدافع الزمالك.

الدقيقة “18” كهربا يهدر فرصة خطيرة للزمالك.

الدقيقة “17” خالد بو طيب يُهدر فرصة خطيرة للزمالك بعد رأسية غير مُتقنة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة “17” ركنية أولي للزمالك.

الدقيقة “15” تبديل اضطراري بخروج ساسي ودخول محمد الشناوي.

الدقيقة “14” سقوط فرجاني ساسي للمرة الثانية ودخول الطاقم الطبي للعلاج.

الدقيقة “13” ضغط على فريق الزمالك.

الدقيقة “13” ركنية لصالح حسنية أغادير.

الدقيقة “12” نقترب من الربع ساعة الأولي في اللقاء والنتيجة حتي الآن 0-0.

الدقيقة “12” تسلل على كهربا.

الدقيقة “10” لا بديل للزمالك سوي الفوز في مباراة اليوم.

الدقيقة “10” دخول الطاقم الطبي لعلاج فرجاني ساسي.

الدقيقة “9” خطأ لصالح الزمالك بعد سقوط فرجاني ساسي.

الدقيقة “5” مرور أول 5 دقائق من عمر اللقاء والنتيجة الآن 0-0.

الدقيقة “4” خطأ لصالح جسنية أغادير في وسط الملعب.

الدقيقة “2” يبحث الزمالك عن هدف مبكر.

الدقيقة “2” خطأ لصالح الزمالك بعد عرقلة بوطيب.

الدقيقة “1” صافرة بداية الشوط الأول.

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية أحداث الشوط الأول، ويسعي الزمالك للفوز في المباراة من أجل الصعود لنصف نهائي في إطار بطولة الكونفدرالية، تابعونا.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير

من المُقرر أن ينطلق لقاء الزمالك ضد حسنية أغادير في تمام الساعة التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة، اللقاء الذي سوف يُقام على استاد الجيش بالسويس، ويسعي الزمالك لإسعاد جماهيره اليوم خاصةً بعد الخسارة الأخيرة في الدوري المصري التي تلاقاها أمام المصري وخسر ثلاث نقاط غالية كادت أن تجعله يحافظ على صدارة الدوري المصري.

يوم المباراة!

الزمالك 🆚 حسنية أكادير

📅 14 أبريل

🕘 9:00 مساءً

🏟️ ستاد الجيش، السويس

🏆 الكونفدرالية الأفريقية pic.twitter.com/RAf68QZrUI — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 14, 2019

تشكيل الزمالك اليوم أمام حسنية أغادير

وقد أعلن المدرب الفني للزمالك جروس عن تشكيلة لاعبي الزمالك لمواجهة حسنية أغادير اليوم وجاءت كالتالي:

تشكيل الزمالك لمباراة حسنية أكادير بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/DuhZIjul4h — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 14, 2019

سوف نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير دقيقة بدقيقة فور انطلاقها في التاسعة مساءً اليوم الموافق الرابع عشر من أبريل.

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