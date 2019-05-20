نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان الكونفدرالية الإفريقية ذهاب النهائي وفوز غير متوقع لنهضة بركان

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباراة الذهاب في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 والتي وصل لها نادي الزمالك بعد سلسلة طويلة من المباريات القوية التي أستطاع نادي الزمالك من خلالها الوصول للنهائيات أخيرا وأقترب من تحقيق حلم ملايين من جماهير ومحبي نادي الزمالك للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 ، وقد حل نادي الزمالك اليوم الأحد 19/5/2019 ضيفا على نادي نهضة بركان المغربي على ملعب البلدي وكانت مباراة قوية جدا بين الفريقين من الدقيقة الأولي بها وسط حماسة الآلاف من جمهور الفريقين على الرغم من قلة الأهداف في المباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان ذهاب النهائي الكونفدرالية 2019

انتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب النهائي اليوم الأحد 19/5/2019 بشكل غير متوقع على الإطلاق حيث إنتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين ، وحاول لاعبي نادي الزمالك تسديد الأهداف على مرمي نهضة بركان دون جدوي ولجئ الفريق للدفاع في النهاية لمحاولة الحفاظ على شباكه نظيفة، لكن في آخر دقيقة من الوقت الإضافي بدل الضائع في المباراة أستطاع فريق نهضة بركان المغربي أن يسدد هدف في شباك نادي الزمالك بعد كرة طويلة خلف دفاع الزمالك ينطلق لابا كودجو ويمررها بوجه القدم ليعيدها له زميلها ليسددها بوجه القدم الخارجي ويفوز نهضة بركان في آخر ثانية من المباراة وسط صدمة كبيرة لجمهور نادي الزمالك.