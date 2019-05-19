نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2019 في ذهاب نهائي الكونفدرالية

نتابع اليوم الأحد الموافق 19 مايو نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية، حيث يحل نجوم القلعة البيضاء ضيوفاً في الملعب البلدى ببركان، كما أن هناك الكثير من الآمال المتعلقة اليوم من جماهير نادي الزمالك للقرب من الفوز باللقب، وذلك بعد فوزه بمبارة اليوم ليلتقي من جديد في مباراة العودة يوم الأحد المقبل، لذلك سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أحداث اللقاء بين نادي الزمالك ونادي نهضة بركان لموافتكم بالنتيجة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

سوف تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في دور الذهاب لنهائي الأمم الأفريقية الليلة في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً بتوقيت القاهرة، على أن تكون مباراة العودي يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب، كما يعتبر الكثير أن هذه المباراة صعبة وذلك لوجود بعض المشاكل في فريق الزمالك من أهمها أن نجوم القلعة البيضاء يدخل هذا اللقاء بحارس مرمى واحد وهو اللاعب عمر صلاح وذلك لطرد جنش وإصابة عماد السيد.

تشكيل فريق الزمالك

من المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس بتشكيل فريق الزمالك خلال مباراة اليوم مع نهضة بركان المغربي على هذا النحو:-

خط الدفاع : محمود الونش، حمدى النقاز، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الهجوم : عمرو السعيد.

خط الوسط : كهربا، زيزو، ابراهيم حسن، طارق حامد، أوباما، محمود عبد العزيز.

حراسة المرمى : عمر صلاح.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

ساعات قليلة وسوف يبدأ اللقاء المرتقب بين فريقي نادي الزمالك وفريق نهضة بركان المغربي.