نتيجة مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان اليوم في دوري أبطال آسيا خروج النوارس

سيكون ملعب كربلاء الدولي بالعراق مسرحاً لإقامة مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة يدخل فيها النوارس رافعين شعار لابديل عن الفوز.

وتمكن فريق الزوراء العراقي أن يحقق الفوز في مباراة واحدة خلال مشواره بدوري المجموعات، حيث فاز على فريق الوصل الإمااتي، إلا أنه تلقى الخسارة مرتين، وتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل فريق الزوراء المركز الثالث برسم المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، ولاتزال فريق الزوراء قائمة في الصعود لدور الستة عشر من دوري المجموعات.

أما فريق ذوب آهن اصفهان الإيراني فيدخل مباراة الليلة متصدراً المجموعة الأولى بعد مرور أربع جولات، الفريق الإيراني فاز في ثلاث جولات، وتعادل في واحدة كانت أمام الزوراء في الجولة الافتتاحية من منافسات هذه المجموعة ليأتي الفريق في المركز الأول برصيد عشر نقاط، ويحتاج للتعادل على الأقل في مباراة الليلة من أجل التأهل لدور الستة عشر.

موعد مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان

وقد تقرر أن تقام لعبة الزوراء وذوب آهن اصفهان الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري المجموعات من دروي أبطال آسيا لكرة القدمن وستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان

وسيتم النقل الحي والمباشر للعبة الزوراء اليوم أمام ذوب آهن اصفهان الإيراني من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD4 بصوت المعلق أحمد البلوشي، فيما سيقوم سمير اليعقوبي بالتعليق على المباراة من خلال قناة الكأس HD6.

نتيجة مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان الإيراني بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، بدأ التسجيل للضيوف اللاعب محمد زبير في الدقيقة الثامنة والعشرين، وتعادل للنوارس علاء عباس في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

في الشوط الثاني تمكن مهند عبدالرحيم كرار من تسجيل الهدف الثاني للزوراء في الدقيقة الحادية والثلاثين من زمن المباراة.

وتمكن اللاعب رضا حبيب زادة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 92 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ويتأكد تأهل فريق ذوب آهن اصفهان الإيراني، ويودع فريق الزوراء دوري أبطال آسيا.