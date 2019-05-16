نتيجة مباراة السد والدحيل اليوم نهائي كأس أمير قطر 2019 علي عفيف يسجل التعادل

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم القطرية صوب ملعب الوكرة أحد الملاعب التي ستستضيف نهايات بطولة كأس العالم 2020 بقطر، حيث يتم افتتاح الملعب اليوم لأول مرة بعد إنشائه في نهائي كأس أمير قطر 2019 بين السد والدحيل في واحدة من المباريات الهامة بقطر، حيث أنها مباراة على بطولة كأس أمير دولة قطر.

وتمكن فريق السد من بلوغ مباراة نهائي كأس أمير دولة قطر 2019 بعد أن فاز على فريق الريان بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي، والتي كانت قد أقيمت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

أما فريق الدحيل فيدخل هذه المباراة من أجل الحفاظ على لقبه في كأس أمير قطر، الدحيل يحمل لقب كأس أمير قطر حتى الآن بعد أن تُوج الموسم الماضي بلقب البطولة على حساب الريان، وتمكن الدحيل من بلوغ المباراة النهائية لهذا العام من بطولة كأس أمير دولة قطر عقب الفوز على فريق السيليلة بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة السد والدحيل

وقد تقرر أن تقام مباراة السد والدحيل نهائي كأس أمير قطر 2019 مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السد والدحيل

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة نهائي كأس أمير قطر 2019 والتي تجمع بين السد والدحيل مساء اليوم عبر قناة bein SPORTS HD المفتوحة، بالإضافة إلى أن مباراة السد والدحيل اليوم ستكون منقولة عبر قناة الكأس HD1، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة كل من: يوسف سيف، وحفيظ دراجي، وخليل البلوشي.

نتيجة مباراة السد والدحيل

بدأت قبل قليل أحداث مباراة السد والدحيل في نهائي كأس أمير قطر 2019 على ملعب الوكرة، وسنقوم معكم بمتابعة أحداث المباراة فتابعونا.

ونجح اللاعب أكرم عفيف من تسجيل أول أهداف السد من تسجيل الهدف الأول لصالح السد في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وتمكن علي عفيف من تسجيل هدف التعادل لصالح الدحيل في شباك السد في الدقيقة السادسة عشر من المباراة.