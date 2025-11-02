نتيجة مباراة السعودية والأردن للناشئين اليوم في قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2025.. التعادل في د. 89

بواسطة محمود عطا الله
يتقابل حاليًا المنتخب السعودي تحت 17 سنة لكرة القدم مع نظيره الأردني اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 المقامة في مدينة العقبة الأردنية، الفائز في نتيجة مباراة اليوم يتأهل للنهائي ليقابل ناشئي الأردن بعد تمكن الأخير من الفوز على سوريا في نصف النهائي الأول بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

نتيجة مباراة السعودية والأردن للناشئين اليوم غرب آسيا:
– أسماء لاعبي منتخب السعودية للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: عبدالله الماس في حراسة المرمى، عبدالله أحمد، سلمان سعيد، حسن يونس، عيد الشاهين، علي المكي، مروان اليامي، عمار ميمني، جواد علي، علي عوض، عبد العزيز سطام.
– أسماء لاعبي الأردن للناشئين اليوم: أزد يعيش في حراسة المرمى، نور الدين عمرو، فيصل أبو دحيم، أحمد الخرابشة، أسامة الجوهري، سليمان زياد، محمد خليل، يزن محمود، محمد الشيخ، ليث أسامة، بشر مرقة.
– بداية المباراة الآن.
– الدقيقة 17 هدف أول للمنتخب السعودي عن طريق علي عوض.
– نهاية الشوط الأول.
– باق 15 دقيقة على نهاية اللقاء ومازال التقدم من نصيب المنتخب السعودي.
– الدقيقة 89 منتخب الأردن يسجل هدف التعادل.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
السعودية 1 – 1 الأردن.

