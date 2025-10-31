نتيجة مباراة السعودية والكويت للناشئين اليوم في غرب آسيا 2025 تحت 17 سنة

تُختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات من بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2025 بمباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي، كلا المنتخبين لديه فرصة في التأهل للدور قبل النهائي بحسب نتيجة المباراة بينهما الآن، منتخب السعودية لديه 4 نقاط، منتخب الكويت لديه نقطة واحدة، هذا وقد تأهل عن تلك المجموعة منتخب لبنان بعدما وصل للنقطة الخامسة.

نتيجة مباراة السعودية والكويت للناشئين اليوم:

أسماء لاعبي منتخب السعودية للناشئين والتشكيل الأساسي اليوم: مسعد فهد الشمري، نواف الحوايري، عبد الرحمن عباس، سلمان سعيد، خالد شراحيلي، فيصل علاء، عيد عبدالله الشاهين، جواد حسين الحبيب، راكان حاتم، عبد العزيز سطام، يزن حسين.

تشكيل الكويت للناشئين: عثمان يوسف الكندري في حراسة المرمى، حسن علي الأستاذ، بدر خالد الزنكي، سعد بدر الشمري، محمد مبارك الجدعان، ناصر بدر سعيد، حسن خالد الملا، خالد أحمد المشعل، طلال راشد الظفيري، يوسف بدر العنزي، سيد حسن العلي.

– بداية المباراة في التاسعة مساء.

– تابعونا مع أهم الأحداث.

السعودية 0 – 0 الكويت.