نتيجة مباراة السنغال وبنين في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

منتخب السنغال يسير بخطى ثابتة نحو لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بمستوى ثابت واستطاع المنتخب السنغالي خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي على حساب منتخب بنين بعد أن تفوق عليه بنتيجة 0/1 في اللقاء المثير والقوي جداً واستطاع أنصار ساديو ماني أن يخطفوا هدف التأهل والحفاظ عليه حتى نهاية اللقاء.

تفاصيل مباراة السنغال وبنين

سيطر المنتخب السنغالي على مجريات المباراة في الشوط الأول دون احراز أهداف واستطاع المنتخب السنغالي الاستحواذ على الكرة وفرض السيطرة على أرضية الميدان، وخطف اللاعب أدريسا جاي هدف التأهل في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني ويخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي وأضاع منتخب بنين بعض الفرص لتعديل النتيجة ليودع المنتخب البنيني البطولة من بوابة ربع النهائي

احصائيات المباراة

استحوذ المنتخب السنغالي على الكرة بنسبة 63% من عمر المباراة وكانت نسبة التحكم في الكرة كبيرة تعكس السيطرة الكبيرة للمنتخب السنغالي الذي أحكم المباراة واستطاع أن يحقق بطاقة التأهل للدور القادم من بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب بنين.

تشكيلة الفريقين للمباراة

دخل أسود التيرانجا والسناجب اللقاء بالقوة الضاربة للفريقين لحسم اللقاء الذي لا يقبل القسمة، ولابد من وجود فائز وإليكم التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة:

يعتبر المنتخب السنغالي من أقوى وأبرز المرشحين للفوز باللقب الغالي بالإضافة إلى منتخب الجزائر الذي يقدم مباريات كبيرة وأداء يعكس شخصية البطل

المباراة القادمة للسنغال

ينتظر المنتخب السنغالي الفائز من لقاء الغد بين منتخب تونس ومنتخب مدغشقر في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 14/7/2019.