نتيجة مباراة السودان والكونغو الديمقراطية اليوم في تصفيات كأس العالم.. بداية الكورة

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي منتخب السودان مع منتخب الكونغو الديمقراطية حاليًا اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 في إفريقيا، تُقام المباراة في الكونغو، هذا ويذكر أن منتخب السنغال قد جحسم التأهل لكأس العالم عن تلك المجموعة، هذا ويذكر أن مباراة الدور الأول بين المنتخبين السوداني والكونغولي قد شهدت فوز السودان بنتيجة 1-0.

نتيجة مباراة السودان والكونغو اليوم:
أسماء لاعبي السودان والتشكيل الأساسي اليوم هو: منجد النيل في حراسة المرمى، عوض زايد، الطيب عبد الرازق، محمد كسرى، أحمد عبد المنعم طبنجة، عبد الرؤوف يعقوب، صلاح عادل، عمار طيفور، سيف تيري، موسى كانتي، الجزولي نوح.
– بداية المباراة الآن.
– مرور 20 دقيقة.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
السودان 0 – 0 الكونغو.

محمود عطا الله

