نتيجة مباراة العراق والإمارات للناشئين في كأس الخليج تحت 17 سنة 2025

يلتقي حاليًا منتخب العراق للناشئين مع منتخب الإمارات تحت 17 سنة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في مباراة الدور قبل النهائي من كأس الخليج للناشئين 2025، تُقام المباراة على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة، الفائز من تلك المباراة يتأهل للنهائي، المباراة الثانية في قبل النهائي مازالت جارية الآن، ويتقدم المنتخب القطري بهدف على المنتخب السعودي.

نتيجة مباراة العراق والإمارات للناشئين:

تشكيل وأسماء لاعبي منتخب العراق اليوم: عمار علي فر حراسة المرمى، منتظر حيدر، كرار كاظم، حيدر عدنان، زين الدين ياسر، علي الأكبر أمير، الأمير حيدر، جعفر سالم، علي الرضا حيدر، محمد جميل، علي عمار.

– بداية المباراة عند الساعة 8.30 مساء بتوقيت العراق.

– تابعونا مع أهم الأحداث.

العراق 0 – 0 الإمارات.