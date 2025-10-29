نتيجة مباراة العراق والكويت للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا 2025 والقنوات الناقلة

تبدأ حاليًا مباراة منتخب العراق للناشئين لكرة القدم مع نظيره المنتخب الكويتي اليوم الأربعاء في افتتاحية الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للناشئين 2025 بالأردن، منتخب العراق يدخل المباراة بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من السعودية بنتيجة 1-2، منتخب الكويت لديه نقطة بعد التعادل في الجولة الأولى مع لبنان بلا رصيد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت للناشئين اليوم هي قناة الكويت االرياضية، كما تنقل المباراة أيضًا قناة الرابعة الرياضية العراقية، موعد بداية المباراة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد وبتوقيت الكويت.

نتيجة مباراة العراق والكويت للناشئين اليوم غرب آسيا:

– أسماء لاعبي منتخب العراق للناشئين والتشكيل الأساسي: عثمان حسين في حراسة المرمى، محمد جميل، علي ناجح، منتظر حيدر، الأمير حيدر، أنس رسول، مالك عمر، سجاد خلف، حيدر الطالبي، علي أمير، مصطفى علي.

– تشكيل الكويت للناشئين: عثمان يوسف الكندري في حراسة المرمى، حسن علي الأستاذ، بدر خالد الزنكي، سعد بدر الشمري، محمد مبارك الجدعان، ناصر بدر سعيد، حسن خالد الملا، خالد أحمد المشعل، طلال راشد الظفيري، يوسف بدر العنزي، سيد حسن العلي.

– بداية المباراة في السادسة.

– تابعونا مع أهم أحداث اللقاء.

العراق 0 – 0 الكويت.