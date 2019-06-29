نتيجة مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم بكأس الأمم الإفريقية | لقاء القوة البدنية والمهارة الغائبة وإثارة الدقائق الأخيرة

اليوم بكأس الأمم الإفريقية، يتم اختتام مباريات الجولة رقم ” 2 ” من دور المجموعات بالبطولة بثلاث مباريات، جمعت احدهما موريتانيا ضد أنجولا منذ ساعات واستطاع منتخب موريتانيا في مفاجئة فعلية أن يتعادل سلبياً مع منتخب أنجولا ويرفع من فرصه للصعود للدور الثاني حال حقق الفوز على منتخب تونس في مباراته القادمة .

واليوم انتظر الجميع اللقاء الثاني في لقاءات مباريات السبت لكأس أمم إفريقيا 2019، والذي يجمع بين منتخب الكاميرون متصدر المجموعة الأخيرة ضد منتخب غانا الذي لا يملك من النقاط غير نقطة وحيدة من تعادل غير متوقع مع بنين، وننقل لكم في السطور التالية نتيجة مباراة غانا ضد الكاميرون والتي كان عنوانها العريض قوة بدينة وغياب للمهارة وإثارة الدقائق الأخيرة .

نتيجة مباراة الكاميرون ضد غانا

بدأت مباراة الكاميرون ضد غانا بنموذج مُغاير تماماً لما توقعه جميع متابعي بطولة كأس أمم أفريقيا، والذين توقعوا لقاء سريع قوي لأكثر الفرق الإفريقية تصديراً للاعبين المحترفين في أوروبا، الكاميرون وغانا، لكن ما حدث كان مُغاير وكانت المباراة مملة لأبعد حد، بل وكانت أقرب للقاءات الودية منها للقاء حاسم بين فريقين كبيرين ببطولة كبيرة .

فبعد مرور التسعين دقيقة، وسط تلاحم بدني وقوة بدنية كبيرة بين الفريقين، كانت أشبه لمباراة ألركبي، لم يقطع هذا الواقع إلا إثارة الخمس دقائق الأخيرة التي كاد خلالها منتخب غانا أن يقلب موازين المباراة بهدفين ضائعين، تنتهي مباراة الكاميرون ضد غانا بنتيجة التعادل سلبياً بين المنتخبين، ليصير عدد نقاط منتخب الكاميرون أربعة نقاط ومنتخب غانا نقطتان، وكلاهما ينتظر مباراة بنين ضد غينيا بيساو ليتحدد الملمح النهائي للمجموعة السادسة مع نهاية الجولة الثانية للدور الأول .