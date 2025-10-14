نتيجة مباراة الكويت والمغرب للمحليين اليوم.. ركلة جزاء

يلتقي حاليًا منتخب الكويت مع منتخب المغرب للمحليين اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في مباراة ودية تُقام في مدينة دبي، حيث يُقيم المنتخب الكويتي معسكر تدريبي خارجي هناك، منتخب الكويت يستعد لمواجهة موريتانيا في تصفيات كأس العرب، بينما يستعد المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات نفس البطولة.

نتيجة مباراة الكويت والمغرب للمحليين:

تشكيل منتخب الكويت اليوم هو: خالد الرشيدي، خالد إبراهيم، خالد صباح، محمد خالد، عبد الوهاب العوضي، سلطان العنزي، فواز عايض، عذبي شهاب، أحمد الزنكي، طلال القيسي، جراح الهليلي.

– بداية المباراة الآن.

– الدقيقة 37 تبديل أول للكويت بنزول عبد الرحمن عجاج مكان خالد الرشيدي.

– الدقيقة 45 هدف أول للمغرب من ركلة جزاء.

– نهاية اللقاء.

الكويت 0 – 1 المغرب.