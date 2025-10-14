نتيجة مباراة الكويت والمغرب للمحليين اليوم.. ركلة جزاء

بواسطة محمود عطا الله
نتيجة مباراة الكويت والمغرب نتيجة مباراة منتخب الكويت والمغرب للمحليين

يلتقي حاليًا منتخب الكويت مع منتخب المغرب للمحليين اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في مباراة ودية تُقام في مدينة دبي، حيث يُقيم المنتخب الكويتي معسكر تدريبي خارجي هناك، منتخب الكويت يستعد لمواجهة موريتانيا في تصفيات كأس العرب، بينما يستعد المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات نفس البطولة.

نتيجة مباراة الكويت والمغرب للمحليين:
تشكيل منتخب الكويت اليوم هو: خالد الرشيدي، خالد إبراهيم، خالد صباح، محمد خالد، عبد الوهاب العوضي، سلطان العنزي، فواز عايض، عذبي شهاب، أحمد الزنكي، طلال القيسي، جراح الهليلي.
– بداية المباراة الآن.
– الدقيقة 37 تبديل أول للكويت بنزول عبد الرحمن عجاج مكان خالد الرشيدي.
– الدقيقة 45 هدف أول للمغرب من ركلة جزاء.
– نهاية اللقاء.
الكويت 0 – 1 المغرب.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

نتيجة وملخص مباراة قطر والإمارات 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة السودان والكونغو الديمقراطية اليوم في تصفيات كأس العالم.. بداية الكورة