نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي اليوم.. هدف سجله موكونزي

يلتقي حاليًا نادي المريخ السوداني مع الفريق الكونغولي العنيد سانت لوبوبو، اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، في مباراة اذهاب من الدور التمهيدي الأول، من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2025، تُقام المبارة في الكونغو على ملعب لوومباشي الوطني، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريق الكونغولي.

نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو:

– أسماء لاعبي وتشكيل المريخ السوداني اليوم: أبوجا، جينارد مبيمبا، مصعب مكين، طبنجة، داوود با، جيدي فاتكون، محمد الرشيد، كوليبالي، بانجورا، مبارك عبدالله، موسى كمارا.

– بداية المباراة الآن.

– بداية المباراة مع هجوم قوي لسانت لوبوبو في أول عشر دقائق.

– مرور 20 دقيقة على بداية اللقاء.

– الدقيقة 29 طرد لنجم المريخ فادي كوليبالي بعد حصوله على بطاقتين صفراويين.

– تبديل للهلال بنزول التاج يعقوب مكان مبارك عبدالله.

– نهاية الشوط الأول.

– أضاع الفريق الكونغولي العديد من الفرص للتسجيل.

– بداية الشوط الثاني.

– الدقيقة 63 تبديلين لسانت لوبوبو لكونغولي.

– مرور 75 دقيقة ويحافظ المريخ على التعادل وهو يلعب 10 لاعبين منذ الدقيقة 29.

– تبديل للمريخ بنزول سوغوبا وخروج بشير بانجورا.

– الدقيقة 82 هدف للفريق الكونغولي يُسجله جواناثان موكونزي.

– نهاية المباراة.

المريخ 0 – 1 سانت لوبوبو.