نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي اليوم في إياب أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي
يلتقي حاليًا نادي المريخ السوداني مع الفريق الكونغولي العنيد سانت لوبوبو اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت في الكونغو شهدت فوز سانت لوبوبو 1-0، مباراة المريخ اليوم تُقام على ملعب بنينا في مدينة بنغازي الليبية وهو ملعب الزعيم السوداني.
نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الفريق الكونغولي:
أسماء لاعبي المريخ والتشكيل الأساسي اليوم: أبوجا في حراسة المرمى، جينارد مبيمبا، سوجورا، طبنجه، داودا، محمد الرشيد، يعقوب، فاتكون، كمارا، بانجورا، فيصل.
– بداية المباراة الآن.
– مرور ربع ساعة والتعادل قائم.
– مرور 35 دقيقة.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
المريخ 0 – 0 سانت لوبوبو.