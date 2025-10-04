نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي اليوم في إياب أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي

بواسطة محمود عطا الله
مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي نتيجة موعد مباراة المريخ والفريق االكونغولي

يلتقي حاليًا نادي المريخ السوداني مع الفريق الكونغولي العنيد سانت لوبوبو اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت في الكونغو شهدت فوز سانت لوبوبو 1-0، مباراة المريخ اليوم تُقام على ملعب بنينا في مدينة بنغازي الليبية وهو ملعب الزعيم السوداني.

نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الفريق الكونغولي:
أسماء لاعبي المريخ والتشكيل الأساسي اليوم: أبوجا في حراسة المرمى، جينارد مبيمبا، سوجورا، طبنجه، داودا، محمد الرشيد، يعقوب، فاتكون، كمارا، بانجورا، فيصل.
– بداية المباراة الآن.
– مرور ربع ساعة والتعادل قائم.
– مرور 35 دقيقة.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
المريخ 0 – 0 سانت لوبوبو.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقنوات الناقلة والمعلق في قمة الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة

نتائج مباريات البطولة العربية لكرة السلة للأندية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ربع…