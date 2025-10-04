نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي اليوم في إياب أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي

يلتقي حاليًا نادي المريخ السوداني مع الفريق الكونغولي العنيد سانت لوبوبو اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت في الكونغو شهدت فوز سانت لوبوبو 1-0، مباراة المريخ اليوم تُقام على ملعب بنينا في مدينة بنغازي الليبية وهو ملعب الزعيم السوداني.

نتيجة مباراة المريخ وسانت لوبوبو الفريق الكونغولي:

أسماء لاعبي المريخ والتشكيل الأساسي اليوم: أبوجا في حراسة المرمى، جينارد مبيمبا، سوجورا، طبنجه، داودا، محمد الرشيد، يعقوب، فاتكون، كمارا، بانجورا، فيصل.

– بداية المباراة الآن.

– مرور ربع ساعة والتعادل قائم.

– مرور 35 دقيقة.

– تابعونا مع أهم الأحداث.

المريخ 0 – 0 سانت لوبوبو.