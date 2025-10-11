نتيجة مباراة المريخ ونجوم بنغازي الودية اليوم

إلتقى نادي المريخ السوداني مع نجوم بنغازي في مباراة ودية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 وهي المباراة الأولى خلال معسكر الزعيم السوداني الحالي في ليبيا، حيث يستعد المريخ للمشاركة في الدوري الليبي خلال الفترة القادمة.

نتيجة مباراة المريخ ومنتخب نجوم بنغازي:

– تشكيل المريخ الذي بدأ المباراة اليوم: جرس كافي، موسى الطيب، أمير كمال، البرعي كمال، فادي كوليبالي، التاج يعقوب، وجدي عوض، السماني الصاوي، عمار علي، مبارك عبدالله، مجتبي فيصل.

– بناء على تشكيل المريخ السوداني اليوم في ليبيا يكون المدرب داركو نوفيتش قد دفع بالعناصر الأساسية للفريق أمام منتخب نجوم بنغازي.

– بداية المباراة.

– هدف لمنتخب نجوم بنغازي.

– نهاية الشوط الأول.

– نهاية المباراة.

المريخ 0 – 1 نجوم بنغازي.