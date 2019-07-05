موعد مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5 يوليو والقنوات الناقلة | افتتاحية الدور ال16 مباريات أمم أفريقيا 2019

يتقابل الأسود المغربيين مع بنين بمباريات أمم أفريقيا 2019 بدور ال16 خلال الساعات القليلة القادمة، ويدخل المغرب المباراة بكل قواه حصد نقاط مباراة اليوم، ويعتمد منتخب المغرب على هداف الفريق الذي أحرز أكثر من 6 أهداف حتى الآن، ويمكن لجماهير ومحبي الكرة التعرف على تفاصيل.

بعد تأهل المنتخبات بدور 18 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، نلتقي اليوم مع مباريات الدور ال16 مع منتخب المغرب والذي سيواجه نظيره بنين على استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، لذا ننقل عبر المقال تفاصيل موعد مباراة المغرب وبنين والقنوات الناقلة ونتيجة وملخص أحداث المباراة، ويستعد الأسود بشكل قوي لمباريات الدور ال16، على الرغم من عدم تحقيق بنين أي أهداف في شباك المغرب، وذلك لضمان الحصول على ثلاث نقاط الفوز التي تأهله لدور ال8.

نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم أمم أفريقيا 2019

ننقل لجميع متابعين مباريات أمم أفريقيا 2019 وخاصة بدور ال16 والتي سيتم افتتاحها اليوم بمباراة المغرب وبنين، ومع تمام الساعة السادسة مساءا سيتم سرد متابعة كتابية عن نتيجة مباراة المغرب وبنين.

موعد مباراة المغرب وبنين اليوم والقنوات الناقلة

تعتبر مباراة المغرب أمام بنين اليوم الجمعة الموافق 5 -7-2019 افتتاحية مباريات الدور 16 ببطولة أمم أفريقيا، وبعد بعد تأهله من المجموعة الرابعة بالجولة الأولي وفوز بالنقاط الكافية التي تأهله لمباريات دور 16.