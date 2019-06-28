نتيجة مباراة المغرب و الكوت ديفوار ساحل العاج اليوم في نتائج كأس أمم إفريقيا 2019

نرصد نتيجة مباراة المغرب و الكوت ديفوار ليوم ضمن نتائج كاس أمم إفريقيا 2019، الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يصطدم أسود الأطلسي وأفيال ساحل العاج على ملعب ستاد السلام بالقاهرة، في واحدة من وجبات كرة القدم المرتقبة من عشاق الساحرة المستديرة، والتي من المنتظر أن تشهد ندية وإثارة كروية حقيقية، في ظل التنافس الشديد على صدارة المجموعة الرابعة، في واحدة من امتع بطولات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في نسختها رقم 32 بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخب.

دقائق وتنطلق واحدة من أقوى مباريات، وسنتابع نتيجة مباراة المغرب و الكوت ديفوار في دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات النهائية في بطولة أمم إفريقيا 2019، وفق ما تشير إليه الحسابات الكروية، وتاريخ مشاركات المنتخبين في منافسات الكان، وبعد مواجهة الجزائر والسنغال كانت حافلة بالإثارة، ها نحن بصد متابعة مواجهة كروية من نوع خاص، ستجمع بين منتخب المغرب ضد منتخب ساحل العاج، وسيتحدد بعد قليل من هو المنتخب صاحب الثالث نقاط، وصاحب بطاقة العبور الأولي لدور 16، أم سيتأجل الحسم لمباراة الجولة الثالثة.

تابع نتيجة مباراة المغرب و الكوت ديفوار

بدء نزول لاعبي المنتخبين إلى ملعب ستاد السلام الرياضي في القاهرة، وسيعلق على المباراة على سعيد الكعبي عبر شاشة قناة تايم سبورت الرياضية المصرية الناقلة لأمم إفريقيا، وستقبام مباراة المغرب وساحل العاج في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت الرباط، وسنوافيكم بتقارير لمتابعة نتيجة المباراة أولا بأول.