نتيجة مباراة النصر ضد الإتحاد الدوري السعودي| العالمي يؤمن الصدارة والعميد مُهدد من القادسية

في لقاء حسم قمة ترتيب جدول الدوري السعودي بالجولة الرابعة ألتقي فريق الاتحاد على ملعبه بجدة “الجوهرة” مع نظيره النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، جاء اللقاء كما هو متوقع مثيراً منذ بدايته الأولى وحتى نهاية اللقاء.. فهيا مع تفاصيل المباراة والنتيجة النهائية للقاء المنتظر جماهيريا.

نتيجة مباراة النصر ضد الإتحاد اليوم

أنتهي لقاء اليوم بين النصر والإتحاد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة روشن السعودي بعد أداء عالمي لنادي النصر السعودي، لفوز النصر على الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد.. وإليكم أهم تفاصيل اللقاء.

أهداف لقاء النصر ضد الإتحاد اليوم

شهد لقاء النصر ضد الاتحاد ضغطاً قوياً من فريق النصر قابله ضغط مبادل من الاتحاد منذ بداية اللقاء، تفوق فيه فريق النصر بقوته الهجومية العاصفة بقيادة ثنائي الهجوم البرتغالي جواو فيليكس والنجم كريستيانو رونالدو مع انطلاقات حاسمة من جهة اليسار من خلال السنغالي ساديو ماني.

الهدف اللاعب الفريق الأول في الدقيقة 9 ساديو ماني النصر الثاني الدقيقة 35 كريستيانو رونالدو النصر

موقف الفريقين بعد نهاية اللقاء

بعد نهاية لقاء النصر ضد الاتحاد اليوم بفوز العالمي على العميد، بقيادة الدون بعد مباراة أدى فيها النصر أداء عالميا تأكد صدارة النصر بترتيب جدول بطولة الدوري بالجولة الرابعة أداء ونتيجة برصيد 12 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد بتلك الجولة عند 9 نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن التعاون بالمركز الثالث.

النقطة رقم 12 أمنت الصدارة للنصر والاتحاد مهدد من القادسية

صدارة النصر بعد فوز اليوم بات مؤكداً بحكم نتائج فرق الدوري بالجوالات الثلاث الماضية وحتى المباريات المنتظرة بالجولة الرابعة، فأقرب الفرق التي لا يزال لديها مباريات مؤجلة هو فريق القادسية برصيد 7 نقاط حال فوزه سيصل إلى 10 نقاط مهدداً بقاء الاتحاد بالمركز الثاني ولا يمثل أي تهديد للنصر المنفرد بالصدارة بالنقطة رقم 12.