نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

سيكون ملعب ستاد الملك فهد الدولي مسرحاً لإقامة مباراة النصر والباطن مساء اليوم الخميس في الجولة الختامية من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث ينتظر عشاق العالمي تحقيق فريقهم الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم أمسية اليوم، في واحدة من المباريات المتوقع حضور جماهيري كبير بملعب المباراة من أجل متابعة تتويج النصر باللقب.

ويدخل النصر مباراة الليلة من أجل تحقيق الفوز للتويج بلقب الدوري السعودي، العالمي يكفيه الفوز فقط بأي نتيجة دون النظر لنتائج الفريق الأخرى للتويج باللقب، خاصة وأن المباراة سهلة نظرياً لفريق النصر.

واحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 بعد أن استطاع حصد 67 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جاره الهلال صاحب المركز الثاني، إلا أن أمور التتويج بالدوري بين يدي لاعبي النصر، ففي حال الخسارة أو التعادل سيفقد العالمي اللقب للهلال.

أما فريق الباطن فقد تأكد هبوطه رسمياً لدوري الدرجة الثانية، الفريق جمع 25 نقطة فقط خلال ال 29 مباراة الماضية بالدوري السعودي للمحترفين، ليتأكد هبوطه من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الجولة الماضية.

موعد مباراة النصر والباطن

وقد تقرر أن تقام مباراة النصر ضد الباطن اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوان الناقلة لمباراة النصر والباطن

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة النصر والباطن أمسية اليوم عبر قناة KSA SPORTS HD1 بصوت المعلق فهد العتيبي، كما أن المباراة ستكون منقولة بصوت عيسى الحربين عبر قناة Dawri Plus HD1.

نتيجة مباراة النصر والباطن

بدأت قبل قليل أحداث مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج العالمي حالياً للتسجيل من أجل الاقتراب من التتويج بلقب الدوري.