نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين حمدالله يسجل الرابع

سيكون ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مسرحاً لمباراة النصر والفتح مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والذي يحمل مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في واحدة من أهم مباريات الدوري المحلي بالمملكة العربية السعودية، خاصة وأن جماهير النصر يمنون أنفسهم بالعودة من جديد لصدارة الدوري.

النصر خاض حتى الآن 27 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتمكن النصر من جمع 61 نقطة حتى الآن بالدوري السعودي، إذ أن العالمي فاز في 19 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر في مثلهم، ليكون الفريق في المركز الثاني وبفارق نقطتين فقط خلف الهلال المتصدر.

ويطمح جماهير النصر في تحقيق الفوز في مباراة الليلة على الفتح بالأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، من أجل العودة مجدداً لصدارة جدول الترتيب، إذ أن الفريق فقدها الأسبوع الماضي بعد خسارته على يد الاتحاد.

أما فريق الفتح فيسعى للابتعاد مبكراً عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، الفريق خاض إلى الآن 27 مباراة، وفاز في ثمان جولات، وتعادل في 11، وتلقى الخسارة في ثمان مباريات، ليكون الفريق بالمركز التاسع برصيد 31 نقطة، إلا أن فوزه في مباراة اليوم سيضمن بقاؤه رسمياً بالدوري دون النظر لنتائج الجولتين باقي مباريات الدوري.

موعد مباراة النصر والفتح

وقد تقرر أن تُجرى أحداث لقاء النصر ضد الفتح اليوم الخميس في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

وستقوم قناة KSA SPORTS HD2 بنقل مباراة النصر اليوم أمام الفتح على الهواء مباشرة بصوت المعلق عبدالله الحربي، فيما ستقوم قناة Dawri Plus HD1 بإذاعة المباراة بصوت المعلق عيسى الحربين.

نتيجة مباراة النصر والفتح

مرت إلى الآن 10 دقائق على بداية مباراة النصر والفتح والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

واستطاع اللاعب عبدالرزاق حمدالله أن يسجل أول أهداف المباراة لصالح العالمي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر المباراة.

الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة شهدت تسجيل النصر الهدف الثاني عن طريق اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وتمكن اللاعب جوليانو من تسجيل ثالث أهداف النصر في الدقيقة السابعة والأربعين من زمن المباراة.

وسجل اللاعب عبدالرزاق حمدالله الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 54.

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