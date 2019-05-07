نتيجة مباراة النصر والوصل اليوم في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الثلاثاء مباراة النصر والوصل الإماراتي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة هامة للعالمي من أجل مواصلة مشواره بدوري الأبطال.

النصر السعودي استطاع أن يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى عقب خسارته في أول جولتين، واستطاع النصر أن يفوز في الجولتين الثالثة والرابعة على فريق الزوراء العراقي ليكون العالمي في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويحتاج النصر في مباراة الليلة الفوز على الوصل الإماراتي، مع خسارة أو تعادل الزوراء العراقي من أجل أن يكون النصر ضمن المتأهلين لدور الستة عشر من دوري الأبطال.

أما فريق الوصل الإماراتي فيدخل مباراة الليلة رافعاً شعار لابديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، الفريق الإماراتي فاز في مباراة وحيدة بدوري المجموعات هذا الموسم، إلا أنه تلقى الخسارة في الجولات الثلاثة الأخيرة، ليحصد الفريق ثلاث نقاط فقط وضعته في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

موعد مباراة النصر والوصل

وستنطلق أحداث مباراة النصر والوصل مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوصل

هذا وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بالنقل الحي والمباشر لمباراة النصر والوصل على الهواء مباشرة بتعليق حسن العيدورس، كما أن المباراة ستكون منقولة عبر قناة الكأس HD8 بصوت المعلق خليل البلوشي.

نتيجة مباراة النصر والوصل

مرت حتى الآن ثلث ساعة من ضربة بداية مباراة النصر والوصل في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.