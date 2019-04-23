موعد مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي اليوم 23 -4-2019 ربع نهائي الكونفدرالية

تشهد الساحات الخضراء مباراة مهمة بين الهلال السوداني والنجم الساحلي ضمن مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتي سوف تقام في مصر، ويبحث جماهير الساحرة المستديرة عن موعد اللقاء المنتظر بين الهلال السوداني ضد النجم الساحلي، نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي والمقرر عرضه خلال ساعات اليوم عبر تقرير مفصل يتم نشره عبر المقال، وجميع القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الهلال والنجم التونسي وملخص المباراة وتوقعات النتيجة.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم التونسي

بعد قليل سيتم سرد تقرير كامل وشامل نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي، وتحديد مصير مباراة ربع نهائي الكونفدرالية لصالح أي الفريقين.

موعد مباراة الهلال والنجم

في تمام الساعة السادسة مساءا سيتم إستضاف كل من الهلال السوداني والنجم التونسي على أرض مصر، وسيتم بث المباراة عبر تردد قنوات بي أن سبورت الرياضية أتش دي 6، وخلال المباراة السابقة تمكن الهلال السوداني من الفوز 3-1، وهناك تأملات كبير من قبل جماهير الزمالك لمباراة الربع النهائي، وتوقع من المتأهل لنصف النهائي.

تشكيل الهلال السوداني اليوم

حسين أبراهيم، فارس عبدالله ، جمال سالم، يونس الطيب علي، جمعه عوض، نبيل الكوكي، عمرو بهاء الدين، Suhaib Izzeldin، Nasreldin Abdalla،Samawal Merghani,Abuaagla Abdalla، Mahmoud Mohammed, E. Ariwachukwu, Moumen Esam،Mohamed Mokhtar, Mohamed Darag, عبد اللطيف بويا، نزار حميد، Walaa Eldin، I. Mbombo، Waleed Bakhet ، Mohamed Eldai، Al Sadig Adam، أطهر الطاهر، شريف الدين علي، بي ديارا.

← إقرأ أيضاً: