نتيجة مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم في ذهاب إفريقيا

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي نادي الهلال السوداني حاليًا مع نادي البوليس الكيني اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، تُقام المباراة في كينيا، حيث يبحث نادي الهلال عن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم قبل مباراة العودة المقرر لها في ملعب بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

نتيجة مباراة الهلال والبوليس الكيني:
– أسماء لاعبي وتشكيل الهلال الأساسي اليوم: فريد في حراسة المرمى، ستيفن إيبولا، مصطفى كرشوم، عثمان ديوف، إرنست لوزولو، بتروس، صلاح عادل، والي الدين بوجبا، عبد الرؤوف، آداما كوليبالي، صنداي.
– بداية المباراة الآن.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
الهلال 0 – 0 البوليس الكيني.

