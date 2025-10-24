نتيجة مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم.. هدفين لصنداي

بواسطة محمود عطا الله
بدأت حاليًا مباراة الإياب بين الهلال السوداني والبوليس الكيني، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، وتُقام المباراة اليوم الجمعة على ملعب ينينا في مدينة بنغازي الليبية، كانت نتيجة مباراة الذهاب كانت قد شهدت فوز الهلال بنتيجة 1-0.

مباراة الهلال والبوليس الكيني العودة اليوم

اختار الهلال السوداني مدينة بنغازي لتكون ملعبه في هذا الدور من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد فتح النادي أبواب ملغب بنينا مجانًا للحضور الجماهيري، الهلال السوداني قريب جدًا اليوم من حسم بطاقة التأهل لدور المجموعات للبطولة، نادي الهلال هو الفريق السوداني الوحيد المتبقي حاليًا في البطولات الافريقية 2026.

نتيجة مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم:
– تشكيل الهلال السوداني: فريد، إيبولا، كرشوم، إرنست لوزولو، صلاح عادل، والي الدين بوجبا، عبد الرؤوف، جان كلود، آداما كوليبالي، صنداي.
– بداية اللقاء.
– صنداي يفتتح التسجيل للهلال من رأسية رائعة بعد كرة ثابتة.
– حضور جماهيري كبير في ملعب المباراة.
– بدياة الشوط الثاني.
– هدف ثاني للهلال يسجله صنداي بيسراه من أول لمسة بعد عرضية من إيبولا.
الهلال 2 – 0 البوليس الكيني.

