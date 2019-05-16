نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي غوميز يسجل التقدم

يفتح ستاد جماهة الملك سعود بالرياض أبوابه مساء اليوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو للجماهير من أجل متابعة مباراة الهلال والشباب اليوم في الجولة الثلاثين والأخيرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتكمن أهمية مباراة الليلة بين الهلال والشباب في أنها ستحدد بشكل كبير هوية الفريق الفائز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، ويدخل الهلال مباراة الليلة من أجل تحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة النصر والباطن، والتي ستقام بنفس التوقيت، حيث أن الفوز فقط لايكفي الهلال للتويج باللقب.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، واستطاع الزعيم أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر في ثلاث، ليأتي الفريق في الوصافة حتى الآن.

على الجانب الآخر فإن فريق الشباب يطمح في تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل الحفاظ على المركز الثالث، وضمان التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، الليوث تمكنوا من الوصول للمركز الثالث بعد أن حصدوا 54 نقطة.

موعد مباراة الهلال والشباب

وستقام مباراة قمة الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة النصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الهلال اليوم ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD2 بصوت المعلق عبدالله الحربي، كما أن المباراة ستكون منقولة عبر Dawri Plus HD2 بصوت المعلق حماد العنزي.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

واستطاع الفرنسي غوميز تسجيل أول أهداف المباراة لصالح فريقه الهلال في الدقيقة السابعة من البداية، لتصبح النتيجة تقدم الزعيم بهدف دون مقابل.