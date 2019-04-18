نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم نهائي كأس زايد للأندية نهاية الشوط الأول

يحتضن ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مباراة نهائي كأس زايد بين الهلال والنجم الساحلي التونسي في مباراة على لقب البطولة العربية للأندية، وذلك عصر يوم الخميس الموافق الثامن عشر من أبريل الجاري، في واحدة من أهم مباريات الفريقين هذا الموسم.

النجم الساحلي التونسي يمني نفسه بالفوز على الهلال السعودي، والحصول على لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، الفريق التونسي نجح في التأهل على حساب فريق المريخ السوداني، وذلك بعد أن تمكن الفريق التونسي حجز بطاقة التأهل لدور النهائي من البطولة العربية للأندية.

على الجانب الآخر فإن فريق الهلال السعودي تمكن من بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح، الفريقان انتهت مباراتهما معهاً بفوز كل فريق بهدف دون رد ، ليلجأ بعد ذلك الفريقان لخوض ركلات الترجيح، والتي أهلت الهلال للمباراة النهائية.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي

وقد قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء الخميس في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت تونس، السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي

هذا وستقوم قناة أبوظبي الرياضية الأولى ببث مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين الهلال والنجم الساحلي التونسي مساء يوم الخميس على الهواء مباشرة عبر شاشتها، ولم تُعلن إلى الآن القناة عن هوية المعلق على المباراة.

انهى فريقا النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي الاستعدادات الأخيرة لمباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والتي ستقام مساء يوم الخميس على ملعب ستاد هزاع بن زايد بإمارة أبوظبي، وخاض الفريقان مرانهما الأساسي على ملعب المباراة مساء يوم الأربعاء من أجل التحضير لمباراة الخميس.

وستكون مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال قناة أبوظبي الرياضية الأولى، والثانية والثالثة بصوت علي سعيد الكعبي، كما أن مباراة الهلال اليوم أمام النجم الساحلي ستُنقل بصوت المعلق فارس عوض من خلال قناة KSA SPORTS HD1.

نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي

مرت إلى الآن سبع دقائق على بداية مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والنتيجة هي التعادل السلبي.

الدقيقة الثلاثون من زمن مباراة الهلال والنجم الساحلي شهدت تقدم النجم من رأسية ولا أروع عن طريق اللاعب كريم العريبي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق النجم الساحلي في الدقيقة التاسعة والأربعين من زمن المباراة، ليعود الحكم لتقنية الVAR للتأكد من قراره، ليلغي الحكم ركلة الجزاء المحتسبة للنجم بعد رؤية الحكم أن الكرة قد لمست يد مهاجم النجم الساحلي ياسين الشيخاوي، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم النجم بهدف دون رد.

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