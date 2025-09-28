نتيجة مباراة الهلال وجاموس اليوم في إياب أبطال أفريقيا

يتقابل حاليًا الهلال السوداني مع فريق جاموس جوبا بطل جنوب السوداني في قمة مرتقبة، تُقام المباراة على ملعب أمان بزنجبار تنزانيا وهو ملعب الهلال، نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أُقيمت في جوبا شهدت التعادل السلبي 0-0، على الهلال السوداني حسم مباراة اليوم للتأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، الهلال يدخل المباراة بصفوف مكتملة وتحت قيادة الروماني المميز ريجيكامب.

نتيجة مباراة الهلال وجاموس اليوم:

تشكيل وأسماء لاعبي الهلال السوداني في إفريقيا اليوم ضد الجاموس هو: سفيان فريد في حراسة المرمى، ستيفن إيبولا، مصطفى كرشوم، محمد أحمد إرنق، إيرنست لوزولو، صلاح عادل، والي الدين بوجبا، بيتروس، عبد الرؤوف، جان كلود، صنداي.

– بداية اللقاء في السادسة مساء بتوقيت السودان.

الهلال 0 – 0 جاموس.