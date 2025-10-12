نتيجة مباراة الهلال وسيمبا التنزاني الودية اليوم.. رباعية لسيد البلد

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي حاليًا نادي الهلال السوداني مع نادي سيمبا التنزاني اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، حيث يستعد الهلال بجدية لخوض مباراته القادمة أمام البوليس الكيني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، يذكر أن الهلال خاض تجربة ودية أولى أمام سيمبا وكانت النتيجة فوز الفريق التنزاني بنتيجة 2-1.

نتيجة مباراة الهلال وسميبا الودية:
– تشكيل الهلال الأساسي اليوم هو: فريد في حراسة المرمى، فارس عبدالله، مازن سيمبو، عثماني ديوف، ستيفن إيبولا، إرنست لوزولو، الحاجي ماديكي، غاساما فوفانا، آداما كوليبالي، كايندنيس كول، صنداي.
– بداية المباراة الآن.
– هدف أول مبكر للهلال سجله آداما كوليبالي.
– هدف ثاني للهلال في الدقيقة 12 عن طريق ماديكي.
– هدف سيمبا أول ليقلص التنزاني النتيجة.
– بداية الشوط الثاني.
– صنداي مهاجم الهلال يسجل الهدفين الثالث والرابع.
الهلال 4 – 1 سيمبا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

