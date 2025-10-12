نتيجة مباراة الهلال وسيمبا التنزاني الودية اليوم.. رباعية لسيد البلد

يلتقي حاليًا نادي الهلال السوداني مع نادي سيمبا التنزاني اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، حيث يستعد الهلال بجدية لخوض مباراته القادمة أمام البوليس الكيني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، يذكر أن الهلال خاض تجربة ودية أولى أمام سيمبا وكانت النتيجة فوز الفريق التنزاني بنتيجة 2-1.

نتيجة مباراة الهلال وسميبا الودية:

– تشكيل الهلال الأساسي اليوم هو: فريد في حراسة المرمى، فارس عبدالله، مازن سيمبو، عثماني ديوف، ستيفن إيبولا، إرنست لوزولو، الحاجي ماديكي، غاساما فوفانا، آداما كوليبالي، كايندنيس كول، صنداي.

– بداية المباراة الآن.

– هدف أول مبكر للهلال سجله آداما كوليبالي.

– هدف ثاني للهلال في الدقيقة 12 عن طريق ماديكي.

– هدف سيمبا أول ليقلص التنزاني النتيجة.

– بداية الشوط الثاني.

– صنداي مهاجم الهلال يسجل الهدفين الثالث والرابع.

الهلال 4 – 1 سيمبا.