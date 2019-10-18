نتيجة مباراة الهلال وضمك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019

نتيجة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي الجولة السابعة، يدخل نادي الهلال متربعا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويدخل نادي ضمك في المركز ال 15 برصيد 4 نقاط فقط من 6 جولات بينما يمتلك نادي الهلال 16 نقطة من اجمالي 6 لقاءات.







مباراة الهلال وضمك

تقام مباراة الهلال وضمك على استاد جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال السعودي الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري السعودي دوري محمد بن سلمان بعد أن فاز به الغريم التقليدي نادي النصر في العام الماضي ويسعى الهلال للعودة إلى منصات التتويج مرة أُخرى والفوز باللقب الغالي لقب الدوري السعودي.







تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل نادي الهلال وضمك في مباراة الجولة السابعة من الدوري السعودي والتشكيلة التي تبدأ اللقاء منذ البداية:

الهلال







ضمك

أحداث اللقاء

شوط أول هلالي بكل المقاييس وتقدم بهدف مقابل لا شئ بقدم جوفينكو من ركلة حرة مباشرة.

النتيجة الأن 0/1 لصالح الهلال في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

جمهور الهلال يُمتع في هذا اللقاء ويتغني بأداء الزعيم في المباراة.

انتهاء الشوط الاول بنتيجة 0/1 لصالح الهلال.

نتيجة مباراة الهلال وضمك انتهي اللقاء بفوز نادي الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل 3-0، جاء الهدف الأول لنادي الهلال في الدقيقة 22 عن طريق سيباستيان جيوفينكوا، ثم أضاف غوميس الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 55، وجاء الهدف الثالث عن طريق كارلوس في الدقيقة 68.